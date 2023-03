Pourquoi les Belges sont de plus en plus réticents à interrompre leur carrière

En effet, à l'heure actuelle, un peu plus de 6 % des travailleurs de notre pays ont recours à l’une ou l’autre forme d’interruption de carrière, pointe Acerta. Il s’agit d’une baisse de 5 % par rapport à 2021 et du niveau le plus bas de ces quatre dernières années. “Le nombre d’interruptions de carrière a entamé sa descente il y a déjà un moment”, explique Amandine Boseret, experte juridique en interruption de carrière chez Acerta Consult. “En 2021, nous avons assisté à une rupture nette de tendance en raison de l’adoption structurelle du télétravail par de nombreux travailleurs. En effet, il leur permet de mieux concilier vie professionnelle et vie privée, ce qui réduit la nécessité d’une interruption de carrière. Cette légère perte de popularité des interruptions de carrière en 2022 pourrait indiquer que le télétravail continue de séduire de plus en plus de travailleurs.”

Le rôle de l’inflation

Un autre facteur joue un rôle : le coût de la vie. “Malgré les allocations, une interruption de carrière entraîne une perte de salaire. Si le coût de la vie augmente de plus de 10 % en raison de l’inflation, de nombreux travailleurs pourraient préférer faire l’impasse sur une interruption de carrière”, poursuit la juriste. “N’oublions pas, enfin, la pénurie de main-d’œuvre qui pousse les entreprises à préférer tirer au maximum profit de la main-d’œuvre dont elles disposent. Qui dit moins d’interruptions de carrière, dit plus de travail avec le même nombre de collaborateurs, ce qui peut aider à faire face à la pénurie de main-d’œuvre.”

Dans son étude, Acerta remarque qu’une seule forme d’interruption de carrière a gagné en popularité l’année dernière : le congé parental à temps partiel (+4,3 %). Un chiffre qui s’explique notamment par le fait que de plus en plus de pères de famille optent pour une demi-journée de congé parental par semaine. “Une interruption de carrière à temps partiel a à la fois moins d’impact financier et moins d’impact sur l’organisation du travail. Cet impact est, pour ainsi dire, étalé dans le temps, ce qui facilite les choses pour tout le monde – travailleurs et employeurs”, souligne Amandine Boseret.