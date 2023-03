Chaque environnement de travail est un biotope avec une multitude de caractères et de personnalités différentes. Vous pouvez par exemple vous entendre à merveille avec un collègue tandis qu'un autre vous agacera au plus haut point.

Bien que les désagréments soient de degrés divers, il est préférable de ne pas laisser ces pensées négatives s'envenimer trop longtemps. En un rien de temps, l'atmosphère de travail sera impactée et vous serez irrité le vendredi soir à l’idée de devoir retravailler avec le collègue en question après le week-end...

Et pourtant, sachez qu'il est tout à fait possible de limiter ce genre de situations. En traitant les désagréments de manière rationnelle, vous éviterez beaucoup de stress et de frustration.

5 types de collègues agaçants : voici comment les dompter

Plan d'action

1. Regardez-vous dans le miroir

Bouillonnez-vous intérieurement en pensant à cette personne ou votre rythme cardiaque s’intensifie-t-il quand vous l'entendez parler en arrière-plan ?

Essayez de considérer ce collègue comme un être humain : personne n'est parfait, vous y compris. Regardez-vous dès lors dans le miroir et essayez de découvrir quels sont vos propres défauts. Nous parions que vous parviendrez à relativiser beaucoup de choses.

2. Essayez d'accepter la situation

Personne n'est obligé d'être le copié-collé de quelqu'un d'autre. Le mélange de différentes personnalités peut même être une combinaison parfaite. Essayez surtout de ne pas vous lamenter trop longtemps et pensez avant tout à votre propre attitude et comportement.

Les personnes qui sont en harmonie avec elles-mêmes sont indulgentes avec les autres. Ne gaspillez pas d'énergie inutile en frustrations et en irritations sans fin. Faites ce que vous avez à faire et acceptez que l'autre personne fasse partie de l'équipe.

3. Parlez-en

Une certaine attitude ou un comportement spécifique sur votre lieu de travail vous dérange sans cesse ? Essayez d'en parler avec la personne en question, de manière ouverte et mature. Une conversation peut être très instructive : peut-être n'est-elle pas consciente de ce comportement négatif ?

Conseil : ne commencez pas la conversation par "Ton comportement m'agace", mais par "J'ai l'impression que les choses ne vont pas très bien entre nous, comment le vois-tu ?". De cette façon, vous ne paraîtrez pas agressif et lui donnerez la possibilité de répliquer.

La conversation n'aboutit à rien ou - pire - la situation menace de dégénérer ? Parlez-en à votre supérieur hiérarchique. Il ou elle pourra jouer un rôle de médiateur ou tenter de désamorcer les situations critiques.

4. Go for happy!

La situation semble désespérée ou y a-t-il un manque de bonne volonté pour trouver une solution ensemble ? Réfléchissez bien à la question de savoir si vous voulez continuer à travailler dans un tel environnement. Après tout, vous passez beaucoup de temps avec vos collègues, parfois même plus qu'avec votre propre famille ou vos proches.

Ne laissez pas une atmosphère de travail négative avec des collègues irritants vous épuiser, go for happy!

Source : Jobat.be