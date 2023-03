Selon cette analyse, l’écart de rémunération se creuse à mesure que l’âge avance. Chez les moins de 30 ans, il est de 9,11 %, pour passer à 26,65 % entre 30 et 40 ans, à 46,98 % entre 40 et 50 ans, plus à plus de 60 % au-delà de cet âge. Parmi l’échantillon étudié, la profession d’avocat est celle où l’écart salarial est le plus important. Un avocat gagne en effet en moyenne plus du double qu’une avocate, selon Partena Professional.

Pourtant, un tiers des entrepreneurs en Belgique sont des femmes. Elles restent cependant sous-représentées dans plusieurs secteurs, comme dans l’agriculture (24,18 %) ou l’industrie et l’artisanat (12,74 %).