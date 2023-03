Entre le 2e trimestre 2021 et le 2e trimestre 2022, le nombre d'employeurs ayant recours à la mesure "Premiers engagements", dite aussi "zéro coti", a cru de 16,3 %, selon les derniers chiffres disponibles. En chiffres absolus, cela signifie que 9 375 employeurs supplémentaires y ont fait appel sur cette période, ce qui porte leur nombre à 66 081 sur l'ensemble de la Belgique.

C'est à Bruxelles (+18,1 %) que l'augmentation est la plus marquée, juste devant la Flandre (+16,1 %) et la Wallonie (+15,7 %). C'est le secteur du commerce qui continue à être le plus friand du système, avec 12 487 entreprises demanderesses (+15 %), devant la construction. C'est l'horeca qui connaît la hausse la plus forte, avec désormais 10 850 employeurs (+30 %).

Des chiffres qui réjouissent le ministre des Indépendants et des PME, David Clarinval (MR), qui estime avoir eu raison de se battre pour le maintien de cette mesure. La mesure avait été réformée en 2022 pour en plafonner le montant exonéré à 4 000 euros, mais sans limite de temps.