Proximus va limiter les niveaux de sous-traitants sur les chantiers de déploiement de la fibre

En début d'année, plusieurs journaux avaient rapporté que l'inspection sociale avait constaté l'existence de travail illégal et de plusieurs infractions au droit du travail chez des sous-traitants qui posaient des câbles de fibre optique pour Proximus. Mardi, l'entreprise de télécommunications a répété que seuls des "manquements administratifs" avaient été détectés, notamment dans les infrastructures à disposition des travailleurs sur les chantiers, et non du travail illégal.

Pour éviter ces problèmes, le groupe a rédigé une charte de responsabilité sociétale regroupant six engagements, dont la limitation des niveaux de sous-traitants. Ses partenaires devront notamment recevoir l'accord de Proximus avant l'exécution d'un travail par un sous-traitant. Les partenaires et les sous-traitants doivent également prouver leur certification par un label, une attestation ou un certificat de respect des mesures de prévention nécessaires. Par ailleurs, des surveillants et coordinateurs de sécurité visiteront chaque chantier au moins une fois par semaine afin de vérifier le respect des normes de sécurité, a encore détaillé Guillaume Boutin.

Proximus prévoit également des formations sur les principes de la sécurité spécifiques sur les chantiers et des réunions avec les services d'inspection chargés du contrôle des lois sociales afin d'évaluer les mesures. Le groupe indique qu'il mettra fin à la collaboration avec le partenaire ou le sous-traitant en cas de non-respect des critères de qualité ou de détection de "violations flagrantes".

Dans le cadre du déploiement de la fibre optique, Proximus compte quelque 300 chantiers en régie propre et 200 gérés par ses partenaires.