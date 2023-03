Des fautes d’orthographe dans une lettre de motivation : à quel point est-ce grave ?

Selon Jesse Geul, expert néerlandais en matière de candidatures, c'est injustifié : « Certes, les fautes d’orthographe illustrent un manque de professionnalisme et peuvent être évitées. En revanche, certaines personnes ont tout simplement moins d’affinités avec les langues et tout le monde n'aime pas forcément écrire. Je constate que cela dérange visiblement beaucoup de gens et que bon nombre de candidats sont écartés à cause de fautes d’orthographe. »

Pourquoi ?

Bien sûr, cela dépend du métier que vous exercez. « À moins qu'il ne s'agisse d'une compétence essentielle dans l'exercice de votre fonction, comme le métier de rédacteur, je ne vois pas pourquoi les langues devraient peser si lourd dans la balance. Mis à part la rédaction de romans, l'écriture est presque toujours fonctionnelle », suggère Jesse Geul.

« Je ne plaide pas pour la dégradation de la langue française, mais bien pour plus de nuance. Ce n'est pas parce qu’une personne écrit mal un mot qu’elle n’est pas capable d’exercer la fonction pour laquelle elle postule. Il est quelque peu élitiste de soumettre quelqu'un à ses propres normes parce qu'il se trouve que vous êtes bon dans ce domaine. »

En dehors de cette discussion...

Il est toujours utile de vérifier au préalable si votre CV ou votre lettre de motivation (ou votre adresse e-mail) ne contient pas d'erreurs, tant au niveau de l'orthographe que du contenu. Même si ces erreurs ne devraient (à priori) pas directement vous porter préjudice. Pour autant que vous ne postuliez pas à un poste linguistique tel que rédacteur, consultant en relations publiques ou professeur de langues, bien entendu.

Source : Jobat.be