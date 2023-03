"Il faut des modèles féminins"

À lire aussi

“Mon père l’était également. Ce qui m’a peut-être aussi influencée. Une étude montre d’ailleurs que les femmes qui ont choisi de faire des études d’ingénieur l’ont fait parce qu’elles avaient un rôle modèle très proche, et ce bien plus que les hommes. Ces modèles peuvent être masculins (un père, un frère,...) mais il faut aussi des modèles féminins. C’est encore plus important dans la technologie où l’on a vraiment besoin du point de vue des femmes”, ajoute Valérie Tanghe, qui s’exprime à l’occasion de la Journée internationale des femmes. Ces rôles modèles, elle les retrouve notamment au sein du réseau de femmes ingénieurs qu’elle a rejoint en 1996. “On y apprend des expériences les unes des autres pour ne pas refaire les mêmes erreurs.”

Être la seule femme

Sortie de l’université en 1995, Valérie Tanghe a toujours travaillé dans les télécoms et l’informatique. Au début de sa carrière, elle a bien souvent été la seule femme dans l’équipe ou même la division. “Je me souviens d’un manager qui m’a dit que c’était la première fois qu’il travaillait avec une femme en quinze ans de carrière. La situation s’est améliorée. Je ne suis plus la seule femme. Mais tant qu’on n’aura pas une égalité de nombre entre les garçons et les filles dans les études scientifiques, on n’aura pas plus de femmes dans ces secteurs. Et faire des études d’ingénieur ne m’a pas ôté ma féminité”, souligne cette maman de trois garçons. “Aujourd’hui, on accorde plus d’attention à l’égalité. Dans les années 1990 on n’en parlait pas. Je remarque aussi qu’on ose dire désormais que certains comportements sont déplacés.”

Le fait d’être une femme n’a pas été un frein pour sa carrière. “C’est arrivé parfois que certains collègues ou managers me nient ou me ridiculisent, mais de manière générale mon expérience a été plutôt positive. Je remarque cependant que les managers qui m’ont le plus soutenue dans ma carrière étaient ceux qui avaient eux-mêmes des filles”, explique Valérie Tanghe, qui précise aussi qu’elle a “toujours été ambitieuse, avec l’envie d’améliorer les choses” et est quelqu’un qui ose s’imposer et “prendre sa place”.

Sensibiliser les hommes

La politique en matière de genre a aussi évolué chez Accenture. “Dans le passé, en matière d’égalité des genres, on a surtout fait attention aux femmes. Désormais, c’est tout le monde qu’on supporte”, note Valérie Tanghe, qui prend l’exemple du congé de paternité qui illustre le passage de grands thèmes à de plus petites interventions qui réduisent les préjugés. “Les hommes devraient être encouragés à prendre un congé de paternité parce que cela pourrait leur être bénéfique. Or beaucoup n’osent pas. Nous voulons que les managers promeuvent le congé parental pour tous les employés et ne le réduisent pas à une affaire de femmes. Accenture souhaite réunir tout le monde autour de la table, car les hommes doivent participer pleinement à toute discussion sur l’égalité des genres. Pour le recrutement, nous nous basons sur les talents et les compétences et puis nous vérifions que le ratio hommes-femmes est respecté. Les quotas sont importants pour faire progresser les choses mais il faut miser d’abord sur les compétences. Et je pense qu’il y a assez de femmes compétentes. Mais c’est essentiel de mesurer pour éviter les déviations.”

Pour la managing director, chiffrer les choses est donc nécessaire. Elle prend comme exemple l’évolution de carrière au sein de son entreprise. Si en matière de recrutement, celle-ci compte pour moitié d’hommes et de femmes, ces chiffres diminuent dès qu’on monte dans la hiérarchie. “Dès la première promotion, on a déjà une petite déviation d’un peu plus de 1 %. Ce n’est peut-être pas beaucoup, mais la même chose va se passer peut-être 10 fois. Il y a un cumul de personnes qu’on a perdues en chemin. Nous avons un groupe de travail qui s’attache à cette problématique et regarde les chiffres à chaque étape, chaque déviation. Ce n’est pas un travail facile mais il faut continuer à le faire.”