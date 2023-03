Autrefois, toute personne à la recherche d'un emploi savait à l'avance à quoi ressemblerait le processus de candidature : elle cherchait et trouvait une offre d'emploi dans un journal ou sur un site web, rédigeait une lettre de motivation ou un e-mail et croisait les doigts pour être invitée à un entretien d'embauche.

En 2023, nous constatons que la manière de recruter a bien changé. Outre l'approche classique (lettre de motivation/échange d'e-mails), le marché de l'emploi connaît aujourd'hui un certain nombre de tendances intéressantes. Alerte spoiler : les employeurs contactent souvent eux-mêmes les candidats qui leur conviennent.

3 tendances notables

1. La voie numérique

La manière classique de postuler à un emploi (offre d'emploi - lettre - entretien) continuera d'exister pendant un certain temps, bien qu'elle se fasse désormais principalement par voie numérique.

Dans de nombreux cas, vous pouvez facilement télécharger un CV et une lettre de motivation via la page des postes vacants sur le site web de l'entreprise, ce qui vous évite un timbre et l'incertitude d'une bonne réception de votre courrier. Il est également de moins en moins courant de rendre visite chaque semaine à toutes les agences d'intérim de votre région. Ici aussi, l'avenir s'annonce numérique.

2. La voie de la recommandation

Les employeurs utilisent leur personnel actuel pour présenter ou recommander des candidats potentiels issus de leur propre réseau au département des ressources humaines. Dans ce cas, l'optimisation de votre profil sur LinkedIn ou Jobat.be ainsi que l'élargissement de votre réseau en ligne sont certainement des moyens intéressants de décrocher le job de vos rêves par le biais d'une recommandation.

3. Le sourcing

Alors que les demandeurs d'emploi devaient auparavant faire le premier pas vers un nouvel emploi, les employeurs prennent désormais les devants. Ceux-ci s'adressent proactivement aux candidats potentiels via des sites tels que LinkedIn ou Jobat.be (si votre CV est public) .

Ne soyez dès lors pas sur la défensive lorsque vous recevez un e-mail d'une personne que vous ne connaissez pas (encore) : il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'un chasseur de talents ou d'un recruteur qui voit dans votre profil une adéquation avec une offre d'emploi ou une entreprise particulière.

Prochaine étape : le métavers ?

Cela peut sembler relever de la science-fiction, mais postuler dans le métavers est une réalité. Le prestataire de services RH néerlandais Unique a par exemple ouvert une succursale en ligne dans le métavers à la fin de l'année dernière. Dans ce lieu virtuel, vous postulez à un emploi par l'intermédiaire d'un avatar. L'avantage est que vous pouvez tester vos connaissances et vos compétences de manière anonyme, sans devoir présenter votre diplôme ou justifier une expérience professionnelle.

L'avenir nous dira si le fait de postuler via le métavers peut être un succès. Le présent montre déjà que la recherche d'un emploi est de plus en plus une voie à double sens où deux parties essaient de se courtiser professionnellement et numériquement.

Source : Jobat.be