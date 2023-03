Les deux principales composantes des coûts de la main-d'œuvre sont les salaires et traitements d'une part et les coûts non salariaux d'autre part.

En Belgique, la hausse des coûts horaires de la main-d'œuvre ont augmenté d'un peu plus de 7 % au quatrième trimestre en glissement annuel. Cette augmentation est donc supérieure à la moyenne européenne et à celle observée en Allemagne, France et aux Pays-Bas.

Les plus fortes progressions des coûts salariaux horaires pour l'ensemble de l'économie ont été enregistrées en Bulgarie (+16,5 %), en Lituanie (+15,7 %) et en Hongrie (+14,9 %), selon Eurostat. Quatre autres États membres de l'UE ont enregistré une augmentation supérieure à 10 %, à savoir : la Roumanie (+11,2 %), la Slovénie (+10,8 %), la Pologne (+10,2 %) et l'Estonie (+10,1 %).