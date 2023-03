Un horaire classique de travail de 9 h à 17 h ? Aujourd'hui, seuls quatre cols blancs sur dix (42 %) qui se rendent au bureau suivent encore de manière rigoureuse ces heures de bureau, selon une enquête de Protime, menée auprès de plus de 1 000 Belges. Plus d'une personne sur cinq (22 %) débute sa journée de travail plus tôt, afin de pouvoir s'arrêter plus tôt, tandis que 11 % font exactement le contraire. Mais 13 % des sondés qui commencent plus tôt finissent aussi plus tard.

"Avec le Covid, de nouvelles normes se sont établies et nous avons tous pris des habitudes de flexibilité", constate Sophie Henrion, porte-parole de cette entreprise spécialisée dans la gestion du temps. Certains travaillent, par exemple, de chez eux et puis arrivent plus tard pour éviter les bouchons ; d'autres adaptent leurs horaires pour aller chercher les enfants à l'école. "Les employeurs fixent parfois un certain nombre d'heures à faire sur la semaine ou le mois et laissent aux collaborateurs la possibilité de les prester quand ils le souhaitent", remarque Sophie Henrion. Il arrive également qu'il n'y ait pas un certain nombre d'heures à prester, les sociétés fonctionnant aux résultats. "Mais ce n'est pas possible dans toutes les entreprises. Par exemple, celles qui facturent à l'heure aux clients."

Des accords tacites

Mais si de nombreuses sociétés ont organisé cette flexibilité, cela se fait encore souvent de manière informelle avec des accords tacites. "Mais où est la limite ? Des collaborateurs vont se dire qu'un de leurs collègues arrive tous les jours à 10 h en se demandant jusqu'à quelle heure il reste. C'est pour cela qu'il est intéressant de mesurer les heures de travail. Beaucoup avaient prédit la fin de la pointeuse mais les prestataires se sont adaptés à ces normes plus flexibles. Et la demande pour une mesure du temps de travail croît." Plus de six employés sur dix (65 %), 18 % de plus qu'avant la pandémie, conservent ainsi une trace de leur temps de travail.

À la maison aussi. L'étude de Protime révèle que 32 % des travailleurs respectent les "heures de bureau" chez eux. La différence n'est donc pas si importante qu'on travaille au bureau ou de la maison. "Les gens se sont responsabilisés. Il y a aussi un contrôle social implicite qui fait qu'ils respectent la norme. Certains craignent de s'entendre dire qu'on a essayé de les contacter à 18 h mais qu'ils n'ont pas répondu et donc qu'ils ne travaillent pas beaucoup. Ce qui n'est pas nécessairement vrai", estime la porte-parole de Protime. Et puis la plupart des gens collaborent avec d'autres, et donc essayent de prester plus ou moins aux mêmes heures.

Pour près d'un quart (24 %) de ceux qui bossent régulièrement à domicile, la journée de travail commence et se termine plus tôt. Pour 13 %, c'est l'inverse. En outre, 18 % commencent plus tôt et finissent plus tard. "Les travailleurs gardent de vieilles habitudes. Même s'ils commencent plus tôt, ils arrêteront au mieux à l'heure à laquelle ils ont l'habitude de s'arrêter. En outre, le contrôle social est tel que même s'ils commencent plus tôt, ils n'osent pas terminer plus tôt. Que dirait-on de quelqu'un qui a fini sa journée à 15 h ? Une partie de la population ne se donne pas le droit de terminer plus tôt. Une autre partie est victime de la dérive du télétravail : chez soi, on travaille au calme, sans bruit, sans être dérangé, ce qui pousse à continuer à travailler."

L’enquête révèle que près de la moitié des personnes interrogées (43 %) ont le sentiment de travailler (bien) plus quand elles sont chez elles que lorsqu’elles sont au bureau. Près d’un quart d’entre elles (23 %) indiquent également être (beaucoup) plus facilement joignables lorsqu’elles télétravaillent.

Marathon quotidien

"Pas moins de 18 % des personnes interrogées indiquent qu'elles commencent leur journée de travail à domicile plus tôt et la terminent plus tard que si elles allaient au bureau. Elles prestent donc davantage d'heures en travaillant de chez elles. Dans beaucoup de cas, cette incapacité de respecter les horaires de travail habituels s'explique par un sentiment de culpabilité, explique Lode Godderis, professeur de médecine du travail à la KU Leuven. En outre, nombreux sont ceux qui incluent dans leurs heures de travail le temps de déplacement pour aller au bureau. Quand ils travaillent de chez eux, ils convertissent tout simplement le temps passé sur le trajet en temps de travail. Ils travaillent donc plus longtemps."

Pour le professeur, "nous accordons trop d'importance aux qu'en-dira-t-on : " Ils pourraient penser que je travaille trop peu." Nous devrions plutôt nous focaliser sur notre rendement et sur nos résultats. Quand nous nous concentrons sur ce que nous voulons réaliser au cours d'une journée de travail, le nombre d'heures effectivement prestées a moins d'importance. La culpabilité est un sentiment particulièrement fort."

"Ceux qui travaillent depuis chez eux ne réalisent pas toujours combien de temps ils ont consacré à leur job. L'enregistrement du temps prend ici tout son sens en fournissant des informations importantes non pas pour contrôler mais pour éviter les dérives", conclut Sophie Henrion.