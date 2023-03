1. Quelle est votre super pouvoir ?

Un secteur n'est pas l'autre et, pour chaque fonction, vous aurez besoin de connaissances et de compétences spécifiques. Dressez une liste de vos hard skills (connaissances) et de vos soft skills (compétences) et comparez cette combinaison avec les postes vacants qui vous intéressent. Trouvez l'adéquation qui correspond le mieux à votre profil actuel.

Astuce : vous êtes attiré(e) par un contenu de fonction ou un secteur d'activité mais il vous manque encore certaines connaissances et compétences ? Rassurez-vous : des études ou une formation complémentaire peuvent renforcer vos atouts et rendre vos compétences incontournables.

2. Quelles sont vos faiblesses ?

Personne n'est parfait, pas même Superman (m/f). Soyez dès lors honnête avec vous-même et dressez une liste de vos points d’attention. Le cas échéant, décidez si vous êtes prêt(e) à travailler sur vous-même pour transformer vos faiblesses en forces.

Si les compétences requises sont trop éloignées de votre zone de confort ou si vous n'arrivez pas à vous motiver, il y a de fortes chances que ce poste ne vous convienne pas.

3. Faites des recherches

Un demandeur d'emploi bien informé en vaut deux. Renseignez-vous à l'avance sur ce que l'on attend de certaines fonctions et comparez cela à votre liste de souhaits professionnels. Si nécessaire, regardez les vidéos professionnelles du VDAB pour une première sélection ou discutez avec des personnes qui occupent déjà des emplois similaires : celles-ci pourront vous donner des informations réalistes, y compris les avantages et les inconvénients du métier.

4. Définissez votre équilibre vie privée-vie professionnelle idéal

Tout le monde ne travaille pas de 9h à 17h et, pour certains emplois, le travail le week-end ou en équipe fait partie du jeu. Renseignez-vous à l'avance sur les horaires de travail habituels dans certains secteurs et comparez-les à votre équilibre vie privée-vie professionnelle idéal.

Cela vous convient-il ou non ? Gardez à l'esprit qu'un déséquilibre peut sembler surmontable à court terme mais que, à long terme, cela peut nuire à votre bonheur au travail, à votre vie de famille et à votre santé.

Vos vies privées et professionnelles sont-elles en équilibre ? Faites le test !

5. Qu'est-ce qui vous rend heureux/malheureux ?

Le travail représente une grande partie de votre vie, raison pour laquelle vous devez choisir un emploi qui vous convient.

Souhaitez-vous avant tout un travail passionnant ou plutôt un salaire élevé ?

Existe-t-il des opportunités de carrière ou est-ce moins important à vos yeux ?

La culture d'entreprise vous convient-elle ?

Pensez également à l'avenir : vous voyez-vous encore exercer ce métier dans 20 ans ?

Vous n'avez toujours aucune idée de la direction que vous souhaitez prendre après avoir parcouru cette liste de questions ? Discutez-en avec un coach de carrière. Au travers d'exercices et de conversations, celui-ci pourra vous mener à votre objectif final : un emploi qui vous convient parfaitement !

Source : Jobat.be