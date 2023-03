Tout comme l'infirmier dans le secteur des soins de santé, le chauffeur de semi-remorque est LA profession la plus recherchée en matière de transport. Ce poste figure depuis des années dans le top 10 des professions en pénurie, et ce pour plusieurs raisons : peu de demandeurs d'emploi possèdent les permis de conduire adéquats (C et D) ou les certificats nécessaires (comme le code 95, qui peut être obtenu suite à une formation de remise à niveau quinquennale).

De plus, les candidats doivent subir un examen médical et le vieillissement de la population entraîne également une pénurie. La formation de chauffeurs dans les écoles techniques, les centres de formation du VDAB et les auto-écoles ne peut que partiellement pallier ce besoin.

2. Chauffeur de camion (bis)

Les chauffeurs de camion classique et de véhicules à remorque sont également très sollicités sur le marché de l'emploi, souvent pour les mêmes raisons que les conducteurs de semi-remorques. Ici aussi, l'image et les conditions de travail (telles que les horaires défavorables, la pression du temps et les embouteillages) contribuent à la pénurie. Les absences de longue durée jouent également un rôle parmi les chauffeurs de camion internationaux.

3. Chauffeur d’autobus

Ce profil peut travailler pour De Lijn, la STIB ou le TEC, pour des locataires privés ou comme chauffeur pour des écoles ou des employés. Les chauffeurs de bus doivent être titulaires d'un permis de conduire D et d'un certificat d'aptitude professionnelle (code 95). Les conducteurs de bus étant en contact direct avec les passagers, l'amabilité envers les clients et les compétences linguistiques sont des qualités essentielles. Le métier se caractérise également par des horaires variables et du travail le soir et le week-end.

4. Conducteur de chariot élévateur

Le conducteur de chariot élévateur, nouvelle profession ne pénurie, travaille dans des entrepôts ou sur des sites industriels. Il déplace des marchandises lourdes et aide au chargement, au déchargement voire même à l'emballage et au ravitaillement. Il effectue parfois d'autres tâches dans l'entrepôt : réception et contrôle des produits, gestion des stocks ou préparation des commandes.

5. Chauffeur de taxi

La connaissance des langues étrangères et du néerlandais, l'amabilité envers les clients, le sens de l’orientation et la capacité à traiter avec des clients difficiles sont quelques-uns des aspects qui expliquent la pénurie de chauffeurs de taxi. Ceux-ci travaillent également la nuit et le week-end, tout comme d’autres chauffeurs figurant dans cette liste.

6. Chauffeur d’autocar

Cette pénurie résulte en partie de la crise du coronavirus au cours de laquelle de nombreux chauffeurs d'autocars ont quitté la profession. Ceux-ci assurent le transport des voyageurs dans le cadre de programmes touristiques, en Belgique et à l'étranger. Les chauffeurs d'autocar passent souvent de nombreuses heures à patienter mais ne peuvent malheureusement pas rentrer chez eux lorsqu’ils sont en déplacement.

L'âge élevé (en moyenne plus de 50 ans), la possession d’un permis de conduire D ou DE ainsi que d'un certificat de capacité professionnelle valide (et temporaire) crée également une forte pénurie en matière de chauffeurs d’autocar.

7. Conducteur de train/métro

Les conducteurs de train et de métro font également leur entrée dans la liste des professions en pénurie cette année. Il s'agit d'emplois comportant de (très) grandes responsabilités et des horaires irréguliers. Vous devenez conducteur de train après une formation que vous pouvez suivre à la SNCB. En plus de conduire des trains, vous vérifiez également que tout soit en ordre avant le départ et agissez en cas d'incidents et de défauts mineurs. Ici aussi, l'exode de la profession joue un rôle, comme c'est souvent le cas dans ce classement des chauffeurs les plus prisés sur le marché de l’emploi.

Source : Jobat.be