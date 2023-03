Pour que le système reste abordable, l'ONEM vérifie qu'il n'y a pas d'abus sociaux. Il le fait à distance par le biais de ce que l'on appelle le data matching et le data mining : différentes bases de données de l'ONEM sont croisées pour vérifier s'il n'y a pas de fraude aux prestations. Une autre forme de contrôle se fait sur le terrain, par exemple dans les entreprises.

Plus précisément, plus de 49 000 contrôles à distance ont eu lieu l'année dernière, et plus de 47 000 contrôles sur le terrain. Ce faisant, l'ONEM a constaté respectivement plus de 22 000 et près de 12 000 infractions. Dans 36 % des contrôles, il y a donc eu une infraction. Dans le même temps, l'ONEM nuance. "Cela semble beaucoup, et cela montre aussi qu'un contrôle est nécessaire. Mais nous regardons de manière ciblée", a déclaré Axel Delvoie, administrateur général adjoint de l'ONEM, à propos du pourcentage élevé d'infractions.

L'ONEM vérifie notamment les fraudes à la domiciliation. Il s'agit par exemple de personnes qui reçoivent des allocations et vivent à l'étranger alors qu'elles sont censées vivre dans notre pays. Ou encore les personnes qui prétendent être célibataires et qui vivent en fait ensemble. L'ONEM a contrôlé plus de 20 000 cas, et plus de 6 000 d'entre eux ont été considérés comme des infractions. L'année dernière, l'ONEM a récupéré près de 21 millions d'euros de prestations suite à des fraudes au domicile.

Au total, l'ONEM a récupéré 80 millions d'euros de prestations l'année dernière. Mais l'institution ne peut pas tout récupérer. Les recouvrements sont souvent contestés et il faut tenir compte de la situation financière difficile des débiteurs.