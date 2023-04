Passage sous franchise des magasins Delhaize : une plainte a été déposée pour non-respect de la loi Renault

À lire aussi

Le syndicat socialiste Setca a déposé une plainte auprès de l’Auditorat du travail pour non-respect de la loi Renault. La plainte vise la personne morale-l'employeur (Delhaize) et trois membres de la direction, précise le Setca dans un communiqué diffusé. "La direction déclare invariablement dans la presse qu'elle est prête à engager le dialogue et souhaite être transparente, mais ses actions sont en contradiction flagrante avec ces propos et la concertation sociale n'est pas respectée", dénonce l'organisation socialiste. "Le plan a été présenté comme un fait accompli, et les représentants des travailleurs n'obtiennent pas les informations nécessaires pour mener une bonne concertation."

Intimidations des grévistes

Le Setca dénonce encore l'hypocrisie de la direction qui affirme rechercher un climat serein dans les discussions, "mais pendant ce temps, les grévistes sur le terrain subissent des intimidations quotidiennes et des visites de huissiers aux piquets de grève".

La direction de Delhaize a annoncé début mars son intention de faire passer sous franchise ses 128 magasins encore en gestion propre. Les syndicats s'opposent à ce changement de régime, craignant qu'il s'accompagne de moins bonnes conditions de travail. Depuis l'annonce le 7 mars, une quarantaine de magasins n'ont pas rouvert leurs portes.