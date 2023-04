Quel rapport peut-il y avoir a priori entre le monde de l’entreprise, le leadership ou la gestion de carrière et des opérateurs d’unités d’élite ? Motivation, cohésion, résilience, confiance en soi, communication… voilà autant d’éléments qui peuvent être communs. La preuve en est le parcours de deux opérateurs français qui sont venus témoigner à la 32e Rencontre stratégique du manager organisée en mars par le bureau de conseil BSPK. Tous les deux font aujourd’hui profiter les organisations de leur(s) expérience(s).

Après 16 ans dans la marine nationale française, tout d’abord dans les forces spéciales et puis comme chef de la cellule de préparation physique et sports de combat, Teddy L. a été formateur, a fondé Forces spéciales coaching et travaille aujourd’hui dans l’entreprise de télécoms françaises Crosscall comme chef de projet Sport. Après 22 ans dans les armées dont sept chez les commandos Marine et sept ans au GIGN (Groupe d’intervention de la Gendarmerie nationale) en tant qu’opérateur et négociateur de crise, Chris R. a également été instructeur de tir et fait aujourd’hui de la formation et du coaching. Il est aussi actif au sein de Forces spéciales coaching.

Que retirer de leurs témoignages ?

Ne pas craindre l’échec

L’un des premiers enseignements est qu’il ne faut pas craindre l’échec. “Je n’hésite pas à parler de mes échecs car ils m’ont forgé, raconte Chris. À travers l’échec, on apprend de ses erreurs, on se remet en question.” Son premier échec, il l’a vécu lors du stage qu’il a dû repasser pour intégrer les commandos. “Plus tard, quand j’ai décidé de m’orienter vers le GIGN, je me suis fixé un nouvel objectif, difficile mais atteignable. J’ai dû repartir de zéro.” Et là aussi il fut recalé à son premier stage. “J’ai dû revoir mon entraînement, en misant plus sur la récupération physique et le mental et lâcher prise sur l’importance que ce stage avait pour moi.” S’il a choisi de se reconvertir dans la préparation mentale pour “aller plus vers l’humain”, Chris tire plusieurs enseignements de son expérience. “Accumuler de l’expérience est essentiel. Durant ces années, j’ai aussi appris à me connaître, à savoir quelles étaient mes forces et faiblesses et à travailler dessus. J’ai en outre dû dépasser mes peurs.”

Un esprit de cohésion

Teddy a aussi connu l’étape difficile des stages d’intégration. “Sur 78, on nous avait dit qu’on n’en prenait que 7 ou 8. Après 3 mois, nous n’étions plus que 6… J’ai mis 8 mois pour récupérer tellement j’avais été malmené. Si on doute sur ce qu’on veut faire, c’est qu’on n’est pas prêt”, estime Teddy. Mais ces expériences lui ont aussi permis de s’impliquer après dans le monde civil. “Ce qui intéresse les chefs d’entreprise, c’est mon parcours particulier.”

L’élément le plus crucial pour optimiser la réussite est, selon lui, l’esprit de cohésion. “Il est fondamental de travailler ensemble, vers un objectif commun pour tirer l’organisation vers le haut. Si l’on prend l’exemple d’une équipe de commerciaux, ils ont tous des objectifs à réaliser, mais ce n’est pas pour cela qu’ils doivent s’écraser les uns les autres. À l’armée non plus, je n’étais pas pote avec tout le monde. Mais en mission, j’étais prêt à mettre ma vie entre les mains de mes coéquipiers et à la risquer pour eux. La cohésion, c’est ce qui permet à tous les collaborateurs d’aller plus loin.”

Autre enseignement : il faut un leadership exemplaire. “Si un patron demande à ses équipes d’arriver à l’heure il doit, lui aussi, arriver à l’heure, et même plus tôt, note Teddy. La confiance qu’on a ou non dans le leader est fondamentale. L’ego de certains chefs peut les perdre.”

Et la question de la considération ? “Dans l’armée, on a de très bons chefs qui sont reconnaissants et d’autres qui ne se mélangent pas avec ceux d’en bas et ne sont pas reconnaissants. Mais si on fait ce métier pour la reconnaissance, il ne faut pas le faire. Notre récompense, c’est d’être là au bon moment pour aider les gens.”

Dans l’entreprise, les choses peuvent être un peu différentes. “Il est indispensable, estime Chris, d’avoir de la considération pour celui est en bas car chacun a un rôle à jouer.” Teddy souligne encore la nécessité d’être proactif. “Anticiper est important. Et dans l’armée, c’est même indispensable. Quand on fait un plan et qu’il est compliqué, on sait que sur le terrain, ce sera impossible. Si le plan est simple, ce sera déjà compliqué.”