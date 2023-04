L’asbl 100 000 entrepreneurs passe le cap des dix ans d’existence : "Les filières qualifiantes ne sont pas des formations de seconde zone"

Lancée en 2013, elle a pour objectif d’aller à la rencontre des jeunes pour leur donner le goût d’entreprendre, mais également pour briser les stéréotypes qui peuvent entourer certaines filières. “En mars, nous avons organisé notre sixième édition de la Semaine de l’entrepreneuriat féminin, avec un accent mis sur les métiers des STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, NdlR). Au total, depuis 2018, nous avons déjà sensibilisé près de 6 000 jeunes sur cette thématique”, nous explique Monica Santalena, directrice et co-fondatrice de 100 000 entrepreneurs.

Ne pas opposer scientifique et artistique

”En 2020, nous étions parmi les premiers à parler des filières STEM dans les écoles. Ces discussions ont permis de créer un écosystème qui a amplifié l’intérêt pour le sujet. Le 'A' de 'art' s’est ensuite rajouté pour parler de STEAM. Dans la culture anglo-saxonne, on ne forme pas d’un côté au scientifique, et de l’autre à l’artistique. Dans le parcours éducatif supérieur, on propose une vision globale du monde du travail : un ingénieur aura besoin de l’aspect design, et les artistes auront besoin de l’ingénierie. Nous avions par exemple invité l’artiste Arne Quinze, qui expliquait l’importance des ingénieurs pour faire tenir ses œuvres.”

100 000 entrepreneurs organise des ateliers directement dans les écoles. ©100 000 entrepreneurs

”Et ce week-end, du 21 au 23 avril, nous organisons la deuxième édition de Futurishere. brussels avec le soutien de la ministre Glatigny”, continue la directrice. Conférences, workshops et témoignages vont ainsi permettre de mettre en lumière les métiers des STEM, mais également la Ville de Bruxelles. “Nous organisons un vrai défi entrepreneurial dans trois domaines : sport, STEM et gastronomie. Des coachs seront présents pour aider les candidats à monter un projet qui sera ensuite défendu devant un jury au Bozar”, détaille-t-elle.

Un réseau solide et de plus en plus vaste

Fondée au départ de rien, l’asbl emploie aujourd’hui six personnes et peut se targuer d’avoir été à la rencontre de 75 000 élèves en Belgique francophone. “Mais il ne faut pas oublier nos ambassadeurs, c’est-à-dire les entrepreneurs et entrepreneuses qui participent à nos projets. Notre réseau de bénévoles compte ainsi 2 500 entrepreneurs à Bruxelles en Wallonie, 300 établissements scolaires et quelque 1 000 enseignants”, souligne Monica Santalena.

”Là où je suis le plus fière, c’est d’avoir contribué à la création d’un écosystème qui collabore à optimiser les ressources (financières ou outils) pour renforcer notre travail. Le tout avec le soutien des pouvoirs publics, ce qui est très important”, explique-t-elle. “Nous sommes en amont de la chaîne, mais derrière nous pouvons compter sur un réseau d’accélérateurs et d’incubateurs. Ils peuvent venir en aide aux jeunes qui veulent créer leur entreprise. Leur travail permet de stimuler ce que nous générons dans les écoles et lui donne une vraie valeur ajoutée.”

100 000 entrepreneurs va également élargir ses missions et partir à la rencontre d’un nouveau public dans les écoles primaires.

Valoriser d’urgence les filières qualifiantes

Après dix années d’activité, la directrice note déjà une série de changements positifs. “En 2018, dans nos intervenants, nous avions des proportions tournant autour de 75 % d’hommes et 25 % de femmes. Aujourd’hui, nous sommes à la parité”, pointe-t-elle. “L’acronyme STEM est désormais connu des jeunes que nous rencontrons. Puis le changement, on ne le voit pas uniquement au niveau des jeunes, mais aussi des enseignants. Le fait de rentrer dans les écoles permet aussi de les sensibiliser à ces thématiques.”

Mais il reste encore du pain sur la planche, et certains stéréotypes ont la vie dure. Un exemple ? Celui des filières techniques et qualifiantes, toujours perçues comme des formations de “seconde zone” par les élèves. “Aujourd’hui, si un élève ne parvient pas à terminer son cursus en général, il se retrouve en filière qualifiante. Il ne se sent alors pas valorisé, c’est vécu comme un échec. Il y a pour moi un problème dans le système”, regrette notre interlocutrice. “Choisir les filières qualifiantes, ce n’est pas une mauvaise chose ou un second choix. Il faut absolument valoriser le savoir-faire : aujourd’hui, on exige des compétences très pointues dans ces métiers.”

Quant à l’avenir de 100 000 entrepreneurs, Monica Santalena le rêve… court. “J’espère qu’un jour, nous n’existerons plus : cela voudra dire que l’esprit entrepreneurial sera déjà présent dans les écoles, et que notre mission sera remplie”, conclut-elle avec le sourire.