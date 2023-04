Pourquoi GSK est l'employeur le plus attractif de Belgique

Le top 20 des employeurs les plus attractifs. ©IPM Graphics

Déjà quatre fois vainqueur (2004, 2008, 2014 et 2016), GSK égalise ainsi le record de Janssen Pharmaceutica qui a cinq victoires à son actif. Pour DPG Media, c’est une première. Seules quatre entreprises présentes dans le top 10 en 2022 s’y trouvent encore cette année.

L’attractivité de la pharma

La pharma est le secteur le plus attractif devant l’aéronautique et les médias. “Elle le fut 22 fois sur 23” précise Sébastien Cosentino. “Et cette année, ce secteur est encore plus attractif avec des scores qui grimpent.” Il est le plus performant pour six critères (ambiance de travail, sécurité d’emploi, salaire et avantages, santé financière, contenu de la fonction et réputation), surpassant ainsi ses propres performances des années précédentes, où il s’était classé en tête pour cinq critères. En 9e position, le secteur bancaire gagne encore quelques points. “Il avait énormément perdu d’attractivité en 2008-2010, et rebondit depuis”, constate Sébastien Cosentino. C’est aussi la première fois depuis la crise bancaire de 2008 qu’une institution bancaire se retrouve dans le top 5 : la Banque nationale de Belgique en l’occurrence.

Le salaire encore et toujours

Les critères qui rendent un employeur ou un secteur attractif restent globalement les mêmes d’une année à l’autre. Le salaire, l’ambiance de travail et la sécurité de l’emploi forment le trio de tête des 16 critères pris en compte par Randstad. “Le salaire figure en première place depuis le début, sauf en 2008 où c’est la sécurité de l’emploi qui a été considérée comme l’élément le plus important dans le choix d’un employeur”, souligne Sébastien Cosentino. “L’accessibilité de l’entreprise vient en 5e position alors qu’on aurait pu penser qu’avec le télétravail ce facteur serait moins important. Mais cela peut s’expliquer par le fait qu’on estime que seuls 40 à 45 % des travailleurs peuvent télétravailler.”