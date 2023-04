Les cadres belges vont devoir évoluer

Le leadership repose ainsi sur de nouveaux principes fondamentaux. "Les leaders doivent, t out d'abord, penser comme des chercheurs. Cela signifie qu'ils doivent faire preuve de curiosité, d'ouverture d'esprit et être capables de formuler les problèmes et les défis, explique Yves van Durme. Le chercheur est quelqu'un qui a une hypothèse et qui est disposé à la confirmer ou à l'infirmer. Aujourd'hui, le leader doit avoir la responsabilité de ne pas émettre simplement des formules de conviction. S'il estime, par exemple, que dans son organisation, tout le monde doit faire du télétravail tel ou tel jour ou s'il décide que chacun est libre de faire ce qu'il souhaite, c'est bien mais il faut pour cela des données afin de mesurer l'impact. Le chercheur qui oserait affirmer quelque chose sans apporter de preuves serait un mauvais chercheur."

La voix des travailleurs

Deuxièmement, les leaders doivent cocréer des relations, investir dans l’établissement de relations avec les travailleurs pour tirer parti de l’ensemble de leurs connaissances et de leur expérience. L’étude montre ainsi l’importance de la prise en compte de la voix des travailleurs dans les étapes de la transformation actuelle. Celle-ci a de multiples facettes, comme l’autodétermination - les travailleurs veulent avoir un choix et une influence significatifs sur le travail qu’ils effectuent, ainsi que sur la manière, le moment et le lieu où ils travaillent - ou l’activisme. Les travailleurs souhaitent ainsi que les valeurs, les stratégies, les politiques et les actions de leur organisation s’alignent sur leurs propres valeurs personnelles dans un large éventail de pratiques environnementales et sociétales.

Il est, par ailleurs, crucial de se concentrer en priorité sur les talents si l'on veut libérer tout le potentiel de la main-d'œuvre et continuer à prospérer dans un environnement en constante évolution, souligne l'étude. Pour 81 % des dirigeants belges, le recours à la technologie pour améliorer les résultats du travail et les performances des équipes est important ou très important pour le succès de leur organisation et constitue un véritable atout pour libérer tout le potentiel de la main-d'œuvre. Sans crainte pour l'emploi ? "Des technologies comme ChatGPT nous intéressent plus qu'elle ne nous préoccupent. Mais il faut s'interroger ensemble sur l'impact de ces technologies et trouver les meilleures solutions ensemble. Les dirigeants vont dire qu'on n'a jamais fait autant d'enquêtes de satisfaction auprès des travailleurs. On reste cependant souvent sur des questions de "consommation" (êtes-vous content de vos conditions de travail ? de votre manager ?…), sans poser des questions telles que : comment l'IA pourrait aider à faire cause commune ? Comment nous responsabiliser ensemble, préparer notre futur ? Ces questions sont très peu abordées. Le dirigeant s'en soucie mais se dit que c'est à lui de trouver les réponses. Or, il faut questionner les travailleurs sur ces sujets-là aussi. Toutes ces thématiques se prêtent bien à la cocréation. On peut aussi mettre en place des politiques avec des indicateurs, qui permettent des ajustements. C'est également le rôle du chercheur."

La priorité aux résultats humains

Enfin, les leaders doivent donner la priorité aux résultats humains. Cela signifie qu'ils doivent favoriser un environnement où les travailleurs peuvent expérimenter et apprendre et où l'on peut régulièrement remettre en question les méthodes de travail traditionnelles. "C'est un impératif pour tous les dirigeants, souligne encore Yves Van Durme. Mais il faut des choses concrètes. Les organisations disent qu'elles font de la diversité, par exemple, mais avec quel impact ? Il est nécessaire de tenir compte de l'humain mais aussi de l'impact sur l'humain. On mesure souvent la satisfaction mais pas l'impact. Pour le manager-chercheur, l'impact de ce que l'on fait est essentiel. Cela permet de faire évoluer l'organisation."