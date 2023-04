Dans le monde des entreprises belges, “les femmes restent largement sous-représentées”

Les fondatrices et administratrices font encore exception dans le monde des entreprises belges. Seulement 10 % des créateurs d’entreprise et à peine 13 % de leurs administrateurs sont des femmes, ressort-il d’une analyse menée auprès de 300 entreprises belges et réalisée conjointement par la fédération belge de l’industrie technologique Agoria et la plateforme openthebox. La mission de cette dernière est de recueillir des données d’exploitation et de cartographier les réseaux d’entreprises à l’aide d’une technologie IA avancée.