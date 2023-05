Delhaize obtient l’interdiction des piquets de grève : "Les travailleurs restent motivés à mener des actions"

Les syndicats et la direction de Delhaize se sont rencontrés une fois de plus ce mardi, jour qui marquait les huit semaines de conflit depuis la décision de l’enseigne au lion de franchiser ses 128 supermarchés intégrés. Et comme ce fut le cas au cours de ces deux mois, syndicats et direction se sont quittés sans l’ombre d’un début de frémissement d’une évolution du dossier.