Les CPAS wallons ne veulent pas de l’exclusion du chômage après deux ans

La proposition de plusieurs partis flamands et du MR de supprimer les allocations de chômages pour ceux qui après deux ans refuseraient un emploi de base inquiète les CPAS wallons. Parce que ceux qui se retrouveraient sans allocations de chômage se tourneraient en grande partie vers leurs services. Pour Luc Vandormael, le président de la Fédération des CPAS wallons, “cette mesure générerait un transfert de charges vers nos 262 CPAS. Pour la Wallonie, pas moins de 57 000 demandeurs d’emploi seraient exclus, car au chômage depuis plus de 2 ans (sur 208 000 chômeurs complets inscrits). Si cette mesure s’applique à l’ensemble du contingent, les répercussions seraient dès lors importantes pour nos CPAS, et ne régleraient pas complètement le sort de ces personnes”.