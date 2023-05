Le concept Tête Cœur Corps, "une grille de lecture très puissante" pour cultiver son inspiration dans la vie professionnelle et privée

C'est il y a une dizaine d'années que Rachel Vandendooren a découvert le concept "Tête Cœur Corps", lors d'une initiation à l'Ennéagramme, donnée par Eric Salmon, auteur de cinq livres sur ce modèle, formateur et fondateur du Centre d'études de l'Ennéagramme. Ce modèle de la structure de la personne humaine propose neuf configurations différentes de la personnalité, neuf manières de se définir. "Il y a parlé des trois centres d'intelligence que sont la tête, le cœur et le corps. Cela a été une véritable révélation pour moi. Dans ma carrière, j'ai vu toutes sortes de grilles d'analyse. Mais celle-ci propose une lecture simple et efficace qui ne m'a jamais quittée tant dans la vie professionnelle que privée", raconte Rachel Vandendooren qui, après une carrière dans l'intérim, a décidé, en 2007, de créer son propre cabinet de recrutement, Proselect. Des débuts dans son grenier, avec un budget de 2 000 euros, son entreprise a vite grandi pour finir par compter sept collaborateurs et une série de free-lances. En 2017, elle s'associe à un groupe français.

Une transition

La crise sanitaire marquera un tournant dans sa vie. "J'ai effectué le pèlerinage jusqu'à Saint-Jacques pendant le confinement. Cela a été un déclencheur de la suite de mon parcours. J'ai cédé le reste de mes parts dans mon cabinet au groupe français. Mon projet était alors simple : ne pas avoir de projet."

2022 est une année de transition. Elle continue à coacher des start-up au sein de l'incubateur VentureLab - "J'aime les liens avec la jeune génération et l'idée de pouvoir transmettre" - et réalise son rêve de faire un seul en scène. "Je me suis produite à Liège. Sur scène, j'ai parlé de la courbe du deuil, évoque Rachel Vandendooren. J'ai également redécouvert les trois centres de l'intelligence lors d'un programme organisé par Eric Salmon. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire sur ce sujet, mais sans avoir pour fond l'Ennéagramme. Il faut pouvoir l'ouvrir à tous : entrepreneurs, managers, professionnels des ressources humaines ou tout simplement à toute personne en quête de sens et d'inspiration."

Nous avons tous un centre dominant. "Pour connaître son centre dominant, il faut expérimenter. Chez moi, c'est le cœur par exemple. Le savoir permet de mieux comprendre mes choix, les décisions que je prends. Si nous avons tous un centre dominant, il faut être aligné, avoir les trois centres en équilibre, même si cela peut paraître utopique. Mais quand on rentre en conscience de son centre moteur, on peut mieux doser, utiliser sa table de mixage par analogie avec un DJ. Quand on joue en conscience avec nos centres, on s'accorde beaucoup plus, on rayonne autour de soi."

"Une expérience humaine puissante"

Durant les deux jours du séminaire, elle propose de vivre "une expérience humaine puissante. Elle sera à la fois individuelle et collective pour réfléchir, agir et se réaligner dans ce monde en profonde mutation." Concrètement, il s'agira d'expérimenter au travers d'ateliers et de conférences, avec des experts comme Eric Salmon et Maud Ankaoua, autrice à succès du livre Kilomètre zéro, "un voyage initiatique vers la réconciliation avec soi pour être en harmonie avec les autres".

Rachel Vandendooren pointe plusieurs objectifs : expérimenter les trois centres - "On ne va pas rester assis sur une chaise à écouter un intervenant" -, découvrir son centre moteur et les deux autres, adopter une nouvelle boîte à outils pour l'intelligence émotionnelle, découvrir l'intelligence collective, vivre une aventure entre pairs par rapport à des valeurs communes, repartir avec un plan d'action personnel, ou encore profiter du moment présent. "Nous invitons à la déconnexion. Il n'y aura pas de GSM pendant deux jours. Cela permettra d'être en conscience avec soi et les autres. Certains ont peut-être peur de devoir se dévoiler devant les autres. Mais ce ne sera pas le cas. On vise la convivialité. Ce seront deux jours joyeux."

Le séminaire se tiendra les 7 et 8 septembre au château de Limont, en province de Liège. Rens. : www.tetecoeurcorps.eu.

Un webinaire gratuit est organisé ce 23 mai à 19 h pour expliquer le concept : https://www.linkedin.com/events/7062102272926732288/comments/.