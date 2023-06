Dans le monde professionnel, "plus que s'adapter, il faut sans cesse s'ajuster"

Sous la direction de Thierry Watelet, ancien rédacteur en chef à RTL et France Télévisions et maître de conférences et d'art oratoire en entreprise, elle a participé, avec Mireille Barreau (sophrologue et ancienne athlète de haut niveau) et Patrick Beauduin (spécialiste du dialogue entre les marques et leurs clients), à la rédaction d'un ouvrage : Être et accueillir l'inattendu (1).

Pour ce livre, ils se sont basés sur leurs travaux, leurs expériences et les chroniques qu'ils ont réalisées lors du confinement. En effet, très vite après le début de la pandémie en mars 2020, ils ont proposé régulièrement des webinaires intitulés Des virus et des hommes, afin d'analyser et comprendre cette période. "Trois questions nous ont guidés pendant tout le confinement : qu'est ce qui change, qu'est ce qui fait sens et que va-t-il se passer demain ?, précise Anne-France Wéry. Nous offrions des regards croisés : Thierry Watelet, le côté société ; Mireille Barreau, l'aspect santé ; Patrick Beauduin, l'évolution de la consommation et, moi, l'humain, le relationnel, l'émotionnel." Pour cet ouvrage, ils se sont replongés dans leurs chroniques afin de modéliser huit leçons ou principes d'action pour accueillir l'inattendu.

"Prendre soin du 'nous'"

Les trois mots du titre du livre sont importants : être, accueillir et inattendu. "Comment être par rapport à l'inattendu. Nous sommes tous responsables de la manière dont nous allons l'appréhender : peur, joie, surprise de la nouveauté… À partir du moment où on se donne une qualité d''être' plutôt que de plonger dans le 'faire' tête baissée, on pourra prendre de la hauteur, du recul et choisir la posture juste."

L'accueillir, cela veut dire l'accepter, vivre avec. Les crises (Covid, Ukraine, énergie, inflation) arrivent toutes en même temps. C'est différent de ce qu'on a pu connaître d'autres années. "Il faut donc se solidifier intérieurement. Cet accueil implique aussi de prendre soin du 'nous'. Quand on est face à une crise commune, la force du nous est importante. On a pu tous l'observer. Il a fallu être attentifs à ne laisser tomber personne. L'intelligence relationnelle a été remise sur le podium, estime Anne-France Wéry. La crise a mis en lumière l'importance de recréer et de s'assurer d'un sentiment d'appartenance. Dans l'entreprise notamment. Mais celui-ci doit être plus subtil car, avec le télétravail, les collaborateurs d'une même organisation ne sont plus toujours en un seul endroit. Il est de plus en plus important de tenir compte des autres. Il faut se 'désisoler'. On retourne vers le collectif. Et c'est une bonne chose."

Enfin, la notion de l'inattendu est à redéfinir, souligne la coach. "Car ce qu'on prévoit aujourd'hui n'existera peut-être pas demain. On doit vivre avec cette réalité. Cela demande de l'humilité. Il faut mettre un supplément d'âme dans tout ce qu'on fait et ne pas fonctionner en pilote automatique. On parle beaucoup de quête de sens. Si l'on se retrouve dans un monde où l'on ne trouve plus de sens, la magie c'est qu'on peut en créer de nouveaux. On est face à une page blanche qui permet d'écrire une nouvelle histoire qui émerge car il n'y a plus de retour en arrière possible. C'est une opportunité de se réinventer."

L’importance de "tuliper"

Même si elle ne l'évoque pas directement dans l'ouvrage, Anne-France Wéry met en avant le verbe "tuliper". "C'est un mot que j'ai inventé mais qui illustre bien les nouveaux paradigmes qui émergent. Dans un vase, les tulipes opèrent un véritable ballet : certaines se dressent, d'autres se courbent, d'autres encore se relâchent… Elles se mettent dans un ajustement créateur. Pendant le confinement, on l'a fait avec toutes nos 'santés': physique, émotionnelle, relationnelle et spirituelle. Plus que s'adapter, il faut sans cesse s'ajuster. S'adapter évoque un sentiment de devoir subir. S'ajuster nous met davantage dans une posture d'acteur, de créativité. Nous sommes dans l'ère de la vérité vagabonde : l'impossible d'hier devient le possible d'aujourd'hui."

(1) Anne-France Wéry, Mireille Barreau, Patrick Beauduin et Thierry Watelet - Sous la direction de Thierry Watelet - 117 pages - mars 2023. Le livre est disponible sur les sites des différents auteurs et notamment sur www.hedoperformance.com