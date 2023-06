Les Belges sont-ils satisfaits de leur équilibre travail-vie privée ?

À lire aussi

En outre, plus de la moitié des Belges (53%) se déclarent satisfaits de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Le Plat pays et la Finlande se classent en tête dans ce domaine, suivis par le Danemark, la Norvège et les Pays-Bas.

"La recherche d'un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée est particulièrement difficile et perpétuelle. Après tout, un Belge sur cinq a déclaré que cet équilibre pourrait être amélioré. Nous continuons à évaluer où des améliorations peuvent être apportées. Par exemple, le législateur a introduit le droit à la déconnexion, mais il en revient aux employeurs de l'élaborer et le faciliter davantage, en concluant de bons accords sur les attentes et en adoptant des horaires de travail plus flexibles par exemple", commente Katleen Jacobs, consultante chez SD Worx.