Les créations d'entreprises en Wallonie ont grimpé de plus de 8% : "12 % des entrepreneurs belges ont entre 20 et 30 ans"

En Belgique, il semble toujours nécessaire de comparer les chiffres wallons avec ceux de la Flandre. Et sur ce terrain, c’est la Wallonie qui l’emporte puisque la Flandre n’a enregistré qu’une croissance nette de 7,04 % de nouvelles entreprises pour la même année. En valeur absolue, le nord du pays fait cependant bien mieux que la Wallonie. En effet, en 2022, 86 378 entreprises ont été créées en Flandre contre 51 824 cessations d’activités, soit un nombre de créations nettes de 34 554 entreprises. De 2021 à 2022, le nombre de nouvelles entreprises flamandes a augmenté de 2 395 unités. “Nous sentons en Wallonie une attirance pour la création d’entreprise particulièrement vivace”, insiste Willy Borsus. À un moment, où les effets du plan de relance wallon sont encore incertains, ce genre de nouvelles est en effet plutôt positif.

Donner l’envie aux jeunes

Le ministre wallon de l’Économie considère qu’il est nécessaire d’insuffler cette envie d’entreprendre chez les jeunes. “C’est l’un des axes de l’avenir économique de notre région”. Pour ce faire, le gouvernement soutient le dispositif Générations Entreprenantes qui sensibilise les jeunes à “l’esprit d’entreprendre”. “Nous voulons en toucher 70 000 en 2023. Deux tiers de ces jeunes sont dans le supérieur et un tiers en primaire et secondaire.” En 2022, cette même opération a généré la mise en place de 260 projets impliquant 564 jeunes et tout cela a débouché sur près de 75 créations d’entreprises. “Cette action lancée en 2016 a déjà permis la création de près de 400 PME et 79 % d’entre elles étaient encore actives cinq ans après. Cela a permis de créer 2 000 emplois”, explique encore Willy Borsus.

Il existe cinq incubateurs-étudiants pour accueillir tous ces projets (Charleroi, Liège, Louvain-la-Neuve, Mons et Namur). Ces incubateurs ont été soutenus par le gouvernement wallon pour un montant total de 1,7 million en 2022, ce qui représente une augmentation de 15 % par rapport à 2021. “Il y a d’ailleurs plusieurs succes stories. Je citerai par exemple, la société de lingerie La Grenade qui crée de la lingerie féminine adaptée aux femmes ayant eu un cancer du sein. Je prendrai aussi l’exemple de Broptimize qui vient d’engager son septantième employé. Cette société gère les solutions et le reporting des entreprises en matière de réduction d’énergies.” Relevons encore d’autres exemples comme Zafi-cycles qui réalise des cadres de vélo en bois issu des chutes naturelles de la forêt de Soignes ou encore Greenzy qui propose des poubelles organiques favorisant le compostage domestique sans mauvaises odeurs.

Douze % des entrepreneurs belges ont entre 20 et 30 ans

Certes, toutes les tentatives n’aboutissent pas, nombre d’entre elles échouent, “mais c’est rarement vu comme un échec”. “Dans de nombreux cas, les jeunes reviennent dans d’autres structures avec d’autres projets. Et puis, les compétences acquises lors de la mise en place d’un projet d’entreprise serviront toujours dans la vie professionnelle comme dans la vie tout court.”

C’est surtout dans le secteur digital-média, suivi du commerce, du sport et bien être, de l’agroalimentaire, de la mode et design, de l’ingénierie, etc. que se développent le plus les entreprises portées par ces jeunes entrepreneurs. Le ministre précise que “selon les statistiques de l’Union des classes moyennes (UCM) pour l’année 2021, on constate que 12 % des entrepreneurs belges ont entre 20 et 30 ans”.