Pas moins de 4 offres d’emploi sur 5 dans le domaine de la finance proposent en ce moment un contrat à durée indéterminée (CDI), et ce chiffre devrait encore augmenter. Même s'il est tout à fait possible de commencer par un contrat temporaire ou intérimaire pour une certaine période, il mène souvent et rapidement à un CDI.

"Dans le domaine de la finance pure, un premier emploi au sein d'un Big4 par exemple (les quatre plus grands cabinets d'audit financier et de conseil au niveau mondial : Deloitte, Ernst & Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers, NdlR) constitue un excellent début de carrière, éclaire Thomas Vieuxjean, managing consultant chez Walters People. En tant qu'auditeur externe ou interne junior, le salaire de départ sera aux alentours de 2 500 euros bruts par mois. En plus des avantages sociaux, les Big4 offrent également une voiture de société."

Pour un analyste commercial ou un analyste financier, en fonction de l'organisation, le salaire brut sera compris entre 2 500 et 3 300 euros par mois.

Une préférence pour les banques et assurances ?

Si l'on a une préférence pour le secteur de la banque, le poste d'employé de back-office ou de middle-office est une excellente position pour commencer une carrière. En back-office, le salaire mensuel brut de départ sera compris entre 2 400 et 3 000 euros par mois, et entre 2 500 à 3 100 euros pour le middle office.

Pour un conseiller financier débutant, en contact avec les clients au quotidien, il faudra compter sur un salaire de départ compris entre 2 500 et 3 100 euros par mois.

À noter que secteur bancaire offre également de nombreux autres avantages extra-légaux, ainsi que la possibilité de télétravailler plusieurs jours par semaine.

"Dans le monde des assurances, la demande de spécialistes est actuellement extrêmement élevée. Travailler dans sa propre région et avoir de nombreuses possibilités de carrière ne sont que quelques-uns des avantages d'un tel emploi. En tant que spécialiste en assurances débutant, le salaire mensuel brut est compris entre 2 300 et 2 800 euros", explique Thomas Vieuxjean.

Et la comptabilité ?

Pour les plus à l'aise avec les chiffres, dans le domaine de la comptabilité, un comptable junior ou assistant comptable chargé des comptes fournisseurs et des comptes clients recevra un salaire mensuel brut minimum de 2 100 euros.

"Certaines organisations offrent même un peu plus aux débutants, partage le managing consultant de Walters People. Dans les grandes organisations internationales, le salaire pour les postes de débutants en comptabilité peut même atteindre 2 400 à 2 500 euros bruts par mois. Et si vous vous orientez vers un emploi de comptable GL ou de credit collector, vous pouvez espérer un salaire de départ entre 2 150 et 2 700 euros bruts par mois."

Pas que le salaire...

Enfin, lors d'un processus d'embauche, on parle toujours de montants mensuels bruts. Mais pour Walters People, il faut regarder au-delà, avec les avantages en nature : chèques-repas, indemnité de transport, téléphone portable, assurance, ordinateur portable, écochèques...

Les conditions de bien-être au travail et de flexibilité doivent aussi être prises en compte, comme la distance domicile-bureau, les horaires ou les possibilités de faire du home office.

Et même dans le cadre d'un tout premier emploi, rien n'empêche de penser à l'avenir. L'entreprise propose-t-elle des possibilités de formation ? Offre-t-elle un plan de développement personnel pour les diplômés et les nouveaux arrivants ? D'après Walters People, ce sont des questions qu'il faut se poser.