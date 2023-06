Plus précisément, 32 % des Belges souhaiteraient quitter leur emploi dans les six prochains mois et sont en train de rechercher un nouveau poste de manière active. Un autre tiers des actifs affirment qu’ils changeraient d’emploi si la bonne occasion se présentait. Pire encore, parmi les Belges qui ont commencé à travailler pour leur entreprise actuelle l’année dernière seulement, un sur trois est déjà activement à la recherche d’un nouvel emploi !

Question d’âge et de priorités

Et c’est chez les jeunes que le phénomène est particulièrement exacerbé. En effet, 83 % des jeunes envisagent la porte de sortie. “La jeune génération, en particulier, attend un emploi intéressant qui corresponde à ses valeurs et lui apporte du sens, expose Olivier Dufour, de Page Personnel. Un autre facteur important est la possibilité d’apprendre et d’expérimenter différentes parties de l’entreprise dans le cadre de leur travail.”

À l’inverse, les plus de 50 ans sont davantage attachés à leur poste (69 % sont ouverts à un nouvel emploi). Ils souhaitent notamment conserver les avantages et les expériences qu’ils ont accumulés au fil des années chez leur employeur et se méfient de l’inconnu, sachant que l’âge est le critère de discrimination à l’embauche le plus prévalent en Belgique (d’après une précédente étude de Page Personnel).

”La loyauté est morte”

Ainsi, seuls 25 % des Belges sont décidés à conserver leur poste actuel, contre 43 % avant la pandémie de Covid-19. Les mentalités ont en effet évolué depuis la pandémie. Les gens considèrent de plus en plus le travail comme une transaction plutôt que comme une source d’épanouissement. Les avantages émotionnels qui étaient autrefois attachés à un emploi (passion, raison d’être, récompense…) proviennent désormais d’autres sources, comme la famille et les amis.

”La loyauté est morte, les travailleurs ne restent pas forcément dans une organisation parce qu’ils l’aiment. Aujourd’hui, il n’est pas rare que les gens démissionnent sans avoir un autre emploi. Ils n’ont pas peur de le faire s’ils estiment que leur emploi ne répond pas à tous leurs besoins, estime Olivier Dufour. Les employés sont aujourd’hui en mode projet. Ils veulent des expériences et des possibilités d’acquérir des compétences, plutôt qu’un emploi à long terme.”

Les employeurs doivent changer

Enfin, 42 % des salariés belges sont plus enclins à chercher un autre emploi lorsque la conjoncture est moins bonne. Ainsi, dans un contexte inflationniste et de guerre en Ukraine, c’est précisément la raison pour laquelle : “Les employeurs devraient se concentrer sur leur stratégie de rétention et être plus créatifs en offrant aux employés différentes expériences pour les persuader de rester. La mobilité interne devient de plus en plus importante”, conclut Olivier Dufour.