Moins motivé ? Envie de démissionner ? De changer d'air ? Une start-up bruxelloise mesure l’engagement au travail en temps réel

La jeune pousse de 8 collaborateurs et créée en 2020 commercialise aujourd’hui la licence de son logiciel auprès d’une trentaine de clients belges de secteurs variés, allant de la banque aux clubs de football en passant par le milieu hospitalier. Keytrade Bank, Bruxelles Propreté, l’hôpital de Jolimont ou encore le club de foot RAAL La Louvière en sont quelques exemples.

”Près de 35 % des démissions sont dues à un management peu attentif et peu inspirant, d’après une étude récente de McKinsey, pose Margot Wuillaume, CEO d’eBloom. Nous avons calculé que ces démissions coûtent 89 250 euros par an à une entreprise de 100 personnes. Notre but est de lutter contre cette finalité, et en amont contre la baisse de productivité, l’absentéisme et les burn-outs.”

Mesure de la motivation en temps réel

Pour cela, eBloom a développé deux grands modules. Le premier baptisé “Click&Bloom” est un “collecteur de sentiments”. Il repose sur un questionnaire envoyé à une fréquence choisie par l’entreprise à chacun de ses employés. En deux ou trois questions, l’objectif est de mesurer le niveau d’engagement des collaborateurs de façon anonyme. Tous les résultats sont accessibles au management en temps réel et chaque employé a accès à son dashboard personnel pour savoir où il se situe par rapport aux autres collaborateurs. “Nous avons quelques concurrents mais nous nous démarquons par notre simplicité d’utilisation et nous sommes les seuls à réaliser un classement des sujets qui ont le plus d’importance pour les employés, souligne Margot Wuillaume. Par exemple, chez nos clients actuels en moyenne, les salariés placent en numéro un l’ambiance au travail et le relationnel avec les collègues, et en numéro deux l’importance accordée à l’humain par l’entreprise.”

Chaque employé a accès à son propre "dashboard". ©eBloom

En outre, eBloom vient de mettre en place un second module intitulé “WeBloom”. “Forbes nous apprend que pour 70 % des travailleurs, leur manager a plus d’impact sur leur santé mentale que leur thérapeute, et autant d’impact que leur conjoint !, s’exclame la CEO d’eBloom. Or, bien souvent, les managers ont très peu de données – souvent recueillies une seule fois par an – sur le bien-être de leurs subordonnés, et donc n’ont pas les outils néscessaires pour améliorer la situation. C’est le but de WeBloom.”

Cet espace collaboratif permet aux employés d’être acteurs du changement, de proposer et de défendre leurs idées, au sein d’une discussion constructive avec le management direct. Des solutions peuvent alors être co-construites en bonne intelligence pour un management davantage participatif.

Jusqu’à présent, eBloom a permis de recueillir plus de 150 000 feedbacks de collaborateurs.

Jauges de bien-être comme dans Les Sims

Fin 2022, eBloom a levé 175 000 euros sur base de prêts et a déjà signé pour 100 000 euros de nouveaux contrats depuis le début de l’année. Le prix de l’abonnement à la licence eBloom dépend de la taille de l’entreprise : il faut par exemple compter 7,50 euros par mois par salarié pour une entreprise de 100 personnes.

Dans les semaines à venir, chaque collaborateur devrait bientôt avoir son propre avatar, accompagné de cinq jauges de bien-être confidentielles, un peu comme dans le jeu vidéo Les Sims. Les jauges porteront sur le “Travail et style de vie” (santé, épanouissement dans les tâches…), les “Interactions et ambiance au bureau”, le “Management” (communication avec le supérieur, feedbacks…), la “Politique et support” (conditions de travail, grandes politiques de l’entreprise…) et l'” Adhésion” (culture d’entreprise).

Enfin, eBloom va intégrer un benchmark qui permettra à ses clients de se faire une idée de ce qui se passe dans les autres entreprises.