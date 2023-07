Tous les employés peuvent de nouveau bénéficier de 120 heures supplémentaires exonérées d'impôts

Cependant, leur application avait pris fin le 31 décembre 2022.

Bonne nouvelle donc, depuis le 1er juillet et jusqu'au 30 juin 2025, les 120 heures de relance sont réinstaurées en Belgique pour les employés de toutes les commissions paritaires, d'après Groupe S (groupe social doté d'un secrétariat social qui soutient environ 20 000 employeurs).

Elles sont valables sur base annuelle. Cela veut dire que cette année, entre le 1er juillet et le 31 décembre 2023 (soit six mois), les travailleurs peuvent prester maximum 120 heures de relance. De même, ils pourront prester 120 heures en 2024 et 120 heures au cours du premier semestre 2025.

300 heures fiscalement avantageuses au total

De plus, le nombre d’heures supplémentaires bénéficiant d’un avantage fiscal - avec sursalaire - sera maintenu à 180 heures supplémentaires par année et par employé, jusqu’au 30 juin 2025 inclus. Pour l’employeur, l’avantage consiste en une exonération partielle du versement du précompte professionnel. Les employés, quant à eux, bénéficient à nouveau d’une réduction d’impôts sur le précompte professionnel.

Ainsi, à partir du 1er juillet, les employés de toutes les commissions paritaires pourront effectuer 300 heures supplémentaires fiscalement avantageuses par an au total.

Ces deux projets de loi doivent encore être votés, mais selon Group S, ils seront applicables avec effet rétroactif dès le 1er juillet 2023.