Les travailleurs belges passent-ils trop de temps devant les écrans ?

D’après l’enquête réalisée sur plus de 17 800 personnes âgées de 15 à 74 ans, 25,8 % des personnes interrogées affirment consacrer la totalité ou la quasi-totalité de leur temps de travail devant son ordinateur, sa tablette ou son smartphone. À noter que les appels téléphoniques ne sont pas compris dans la statistique. Il s’agit de la plus grande tranche pour les travailleurs puisque 24,4 % d’entre eux n’en utilisent pas du tout, tandis qu’un peu moins de 15 % déclare ne l’utiliser que la moitié du temps.

Parmi les travailleurs qui se trouvent constamment devant un écran, les profils varient selon les genres et le niveau d’éducation. En effet, les femmes sont un peu plus représentées avec 27,3 %, contre 24,4 % pour les hommes. Pour ce qui est de la formation, 39,9 % des personnes ayant un niveau d’instruction élevé consacrent la totalité de leur temps à des tâches nécessitant des compétences numériques. Un chiffre qui tombe à 17 % pour le niveau moyen et 5,3 % pour le niveau le plus faible.

Sans surprise, ce sont les emplois administratifs qui dominent cette statistique, avec 54,2 %, puis les managers avec 42,8 % de personnes constamment devant les ordinateurs.

Plus de personne devant les écrans que de travailleurs manuels

Si un peu plus d’un quart passe la majorité de leur temps rivé sur un écran, une autre tranche n’en utilise jamais durant leur période de travail, consacrant la majorité de leur travail à des activités physiques. En 2022 en Belgique, 11,7 % des personnes occupées consacrent la quasi-totalité de leur temps de travail à du travail physique éprouvant. Par cela, on entend du travail nécessitant de la force comme porter des objets, utiliser de lourds instruments, travailler dans des positions douloureuses ou fatigantes, etc.

Dans ce cas-ci, ce sont les hommes qui élèvent la statistique, avec 13,2 % d’entre eux contre 10 % pour les femmes. Mais cela varie selon les âges. En effet, un homme occupé sur cinq entre 15 et 24 ans est un travailleur avec un emploi physique, tandis que moins d’une femme sur dix est dans le cas pour la même tranche d’âge. À l’inverse, en se penchant sur la tranche 50-74 ans, la tendance s’inverse légèrement puisque le travail physique éprouvant concerne 11,4 % des hommes et 11,5 % des femmes. Pour ces dernières, il s’agit du pourcentage le plus élevé par âge.