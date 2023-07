Le taux d'emploi augmenterait dans les trois Régions du pays d'ici 2028

Au cours de la période 2023-2028, l'emploi intérieur augmenterait, en moyenne, de 0,5% par an à Bruxelles, 0,7% en Wallonie et 1,0% en Flandre, ressort-il des Perspectives économiques régionales 2023-2028 publiées mardi par le Bureau fédéral du Plan, l'Institut Bruxellois de Statistique et d'Analyse (IBSA), Statistiek Vlaanderen et l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS).