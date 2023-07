"Course" aux licenciements avant les élections sociales: "Ce système de protection a un effet pervers. Tout le monde est perdant"

Selon la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement spécial pour les délégués du personnel, une fois candidat, l’employé bénéficie automatiquement d’une protection et ce peu importe les résultats. L’objectif de cette loi était donc d’éviter le licenciement arbitraire de ceux qui voudraient s’engager en tant que représentants.

Une bonne idée, à la base, qui reste malgré tout perfectible selon Lucia Bellobuono et Kris De Schutter, avocats spécialisés en droit du travail au sein du cabinet Loyens&Loeff. Tout d’abord, parce que les employés craignant pour leur emploi seraient incités à devenir candidats afin d’être sûr de ne pas être licenciés. De ce constat, un effet domino se crée et les entreprises ont tendance à anticiper les licenciements. “On remarque qu’il y a beaucoup de sociétés qui disent devoir réduire les coûts salariaux, et donc licencier. Ils pourraient attendre jusqu’à début 2024 et aviser en fonction de la forme de l’entreprise, mais ils décident de le faire durant cette période, justement à cause des élections sociales”, souligne Kris De Schutter. “Ce système de protection a un effet pervers, parce qu’on constate qu’il y a beaucoup plus de licenciements. Et donc si la loi avait été plus modérée et équilibrée, alors probablement que beaucoup de sociétés n’entameraient pas une procédure de licenciements collectifs.”

À lire aussi

Ce phénomène de hausse des licenciements collectifs durant l’année qui précède les élections sociales n’est pas nouveau. Le constat s’est déjà vu durant les années précédentes. En 2019 (à la veille des élections sociales de 2020 donc) par exemple, 81 sites d’entreprises avaient annoncé l’intention de procéder à un licenciement collectif, soit 5 087 travailleurs. À titre de comparaison, 62 unités techniques d’exploitation (UTE) pour 3.829 personnes étaient concernées en 2017.

guillement “Nous ne connaissons pas d’employeurs qui licencient pour le plaisir. Et s’ils le font maintenant en réaction aux élections sociales, c’est pour se protéger et non par envie ou nécessité.”

”Période occulte”

Les raisons de ces licenciements collectifs anticipés sont simples. Pour comprendre, il faut s’intéresser à la “période occulte” entre janvier et mars/avril durant les années d’élections. À ce moment-là, les candidatures sont clôturées, mais les noms des futurs candidats ne sont pas encore révélés. N’étant pas au courant de qui est candidat ou non au sein de l’entreprise durant cette période, les dirigeants ne veulent pas prendre le risque de licencier un employé. Dans le cas où ce dernier souhaite devenir représentant, un licenciement de celui-ci entraînerait des années d’indemnités à payer pour l’employeur.

Concrètement, les années d’indemnités se calculent en fonction de deux critères : l’ancienneté et la durée du mandat. Si l’employé est dans l’entreprise depuis moins de 10 années, il faudra payer 2 ans d’indemnités. Entre 10 et 20 ans, c’est 3 ans et pour plus de 20 ans, il faudra débourser 4 ans. À cela, il faut ajouter des années d’indemnité supplémentaires en fonction de la durée restante du mandat. Si l’employé n’est encore qu’au stade de candidat, il faut donc rajouter 4 années. “S’il fallait changer la loi, il faudrait toujours une certaine indemnité, mais 7 ou 8 ans, c’est impayable”, constate Lucia Bellobuono. “Nous ne connaissons pas d’employeurs qui licencient pour le plaisir. Et s’ils le font maintenant en réaction aux élections sociales, c’est pour se protéger et non par envie ou nécessité.”

À lire aussi

S’inspirer des autres pays européens ?

Le résultat ne serait donc positif pour personne, selon Loyens&Loeff. Les travailleurs tout d’abord, qui risquent un renvoi qui pourrait être évité. Mais aussi les employeurs, qui marchent sur des œufs par peur de devoir débourser des sommes astronomiques. Une situation qui n’arrangerait également pas les relations entre les syndicats et la direction, selon les deux avocats du cabinet. “Tout le monde est perdant : syndicats, employeurs et employés. Cela entraîne une aggravation du conflit employeur-employé. Aux Pays-Bas ou en Allemagne, il n’y a pas cette protection, et on constate qu’il y a plus de coopération et une vision commune pour chercher des solutions.”

Un entre-deux peut-il donc être trouvé pour modifier cette fameuse loi ? Depuis l’instauration de celle-ci il y a un peu plus de 30 ans, peu de politiciens ont osé s’y aventurer. “Expliquer qu’on va réduire des droits aux travailleurs, ça ne donne pas la meilleure impression”, souligne Kris De Schutter.

Du côté syndical, il n'est pas question de toucher à cette protection accordée aux candidats, comme le souligne la permanente CNE Evelyne Zabus. "Je vois cette protection comme le crédit-temps. Personne ne va renvoyer une femme enceinte, alors je ne vois pas pourquoi on virerait un potentiel candidat. Cela me parait logique qu'il faut laisser le candidat en question la possibilité de se présenter sereinement et pas avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il faut dire aussi que la période dite "occulte" est courte, trois mois seulement. Supprimer cette protection provoquerait automatiquement des abus", commente la syndicaliste. "Mais avec ce gouvernement de droite, on peut toujours avoir des surprises", termine-t-elle.