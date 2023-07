Qu’est-ce qui motive les Belges dans leur emploi ? “Ne pas aimer son travail ne peut jamais être entièrement compensé par un salaire plus élevé”

Une statistique qui varie légèrement entre les indépendants et les salariés. Ces derniers attribuent une note globale de 6,8/10, tandis que les indépendants sont un peu plus satisfaits avec une moyenne de 7,3.

Si les résultats obtenus ne changent que légèrement selon le statut professionnel, les raisons de son bien-être au travail varient selon plusieurs facteurs. À commencer par les différences régionales. En effet, les travailleurs flamands et wallons mettent en priorité le plaisir d’effectuer son travail en tête de leur motivation. Bruxelles par contre le place en troisième position, privilégiant la rémunération comme facteur principal.

Le salaire comme motivation principale ?

Si les travailleurs bruxellois priorisent la rémunération, les Wallons ne la mettent qu’en seconde position, tandis qu’en Flandre, elle n’est même pas dans le top 3 des priorités des employés. Une tendance dans le nord du pays qui pourrait s’expliquer par la satisfaction générale relative au salaire. Une satisfaction qui obtient un 6,3/10. Un score supérieur par rapport à la Wallonie (5,4) et à Bruxelles (5,7).

guillement Il n'est pas possible de compenser entièrement un manque de satisfaction au travail par un salaire plus élevé.

Selon la taille de l’entreprise, les priorités varient également, et de manière significative. “Dans les petites entreprises, la rémunération est le facteur le plus important, suivie du bien-être physique et mental, et de la capacité à fixer des limites aux demandes de leurs collègues et supérieurs hiérarchiques. Dans les grandes entreprises, le plaisir d’effectuer son travail est le facteur le plus important, suivi de la possibilité de se détendre régulièrement, et des relations avec les collègues et les supérieurs hiérarchiques”, peut-on lire dans l’étude.

Indépendants et salariés

Parmi les autres éléments constatés dans l’enquête, la place de l’employeur dans l’entreprise fait partie des facteurs importants pour le bien-être à l’emploi. En effet, 75 % des 1 000 salariés interrogés considèrent que leur employeur a un rôle positif en les rendant heureux d’effectuer leur travail. “Si la rémunération est évidemment importante, le plaisir au travail est crucial. L’enquête démontre que les employés considèrent leur employeur comme un facteur important pour favoriser cela”, commente Heidi Verlinden de Securex.

Du côté des indépendants, ce n’est ni la rémunération, ni le plaisir au travail qui importe le plus, mais bien la sécurité physique et mentale. “il n’est pas possible de compenser entièrement un manque de satisfaction au travail par un salaire plus élevé. Parmi les travailleurs indépendants, qui connaissent généralement un bien-être professionnel plus élevé, nous constatons également que l’accent est davantage mis sur le sens et le bien-être mental, et moins sur la rémunération.”

En second plan, mais toujours aussi important, c’est le sentiment d’engagement et de la compréhension des raisons de leur travail qui priment dans l’intérêt des indépendants.