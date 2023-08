Le spécialiste du recrutement Walters People a donc élaboré une liste de conseils pour être certain de faire bonne impression auprès de son nouvel employeur, de ses nouveaux collègues, tout en se comportant de manière professionnelle dès le départ.

Anticiper

La première astuce à suivre est de se renseigner à l’avance sur les valeurs, la mission et la vision de l’entreprise. Ces recherches ont sans doute déjà été effectuées avec les entretiens d’embauche, mais il n’est jamais trop tard pour engranger d’autres informations. Il se peut que l’on vous ait remis une brochure ou du matériel d’information lors de vos entretiens, n’oubliez pas de les relire. Vous voulez vraiment impressionner votre futur manager ? Demandez directement s’il y a des choses que vous pouvez faire pour vous préparer ou vous documenter sur certains sujets quelques jours avant votre date de début.

Être ponctuel

S’il y a bien une erreur à ne pas commettre dans le monde du travail et en particulier lors d’un premier jour de prise de poste, c’est être en retard. Cela a le don de tout de suite faire mauvaise impression, et pour longtemps. Il est donc conseillé de bien repérer les lieux et le trajet à l’avance si les locaux sont différents de ceux des entretiens d’embauche, ou si le recrutement a eu lieu en ligne. L’idéal est de prévoir d’arriver à l’avance, ou si un retard inattendu se produit dans des circonstances indépendantes de votre volonté, de prévenir le nouvel employeur en temps réel.

S’habiller convenablement

Une première prise de contact est aussi directement liée à l’apparence, et donc au style vestimentaire. Mais que faut-il porter lors d’un premier jour de travail ? Walters People recommande de ne pas vouloir être trop spécial au début, en évitant les chaussures ou bijoux trop voyants par exemple. Il peut être intéressant de s’inspirer du style des managers ou collègues aperçus lors du processus d’embauche, ou si ce n’est pas le cas, être légèrement trop habillé sera toujours mieux perçu que pas suffisamment. Le choix des habits du premier jour est aussi une affaire de bon sens en fonction du type et du secteur de l’entreprise, plus décontracté dans une start-up que dans une grande multinationale par exemple.

S’intéresser

Enfin, si vous souhaitez vraiment impressionner, posez autant de questions intelligentes que possible dès le début. “Sur quoi dois-je me concentrer aujourd’hui ?”,“Vers qui puis-je me tourner pour poser des questions si mon responsable n’est pas immédiatement disponible ?”,… Montrez que vous souhaitez maîtriser rapidement votre nouvel emploi. Les managers apprécieront et seront d’emblée rassurés sur votre motivation.

Conserver une attitude ouverte et amicale est également une très bonne manière d’instaurer une coopération harmonieuse avec ses nouveaux collègues. Une bonne ambiance dès le premier jour, base fondamentale pour votre futur bien-être au travail !