Grèves, incendies, maladies : peut-on demander à son employeur d’annuler ou reporter des vacances ?

Mais il est difficile d’anticiper une catastrophe quand elle survient, et cela peut parfois mener à des situations compliquées pour l’employeur et le travailleur, comme par exemple être bloqué sur place, faute de transports disponibles pour retourner chez soi et donc dans l’impossibilité de se rendre au travail. Que se passe-t-il dans ce cas ? Y a-t-il un cadre juridique spécifique ? Pas tout à fait selon Nathalie Florent, experte juridique d’Acerta Consult. “Il n’y a rien de prévu dans la loi. Cela dépend déjà si l’employeur peut travailler à distance ou non, c’est donc spécifique en fonction du métier exercé. Dans ce type de cas, il faut un arrangement en interne. Un accord doit être trouvé entre l’employeur et l’employé”, indique l’experte.

Un flou juridique

En l’absence d’un cadre légal concret, c’est donc une question de flexibilité de l’employeur qui déterminera s’il y a un accord ou non. Dans le cas où aucun arrangement n’est possible entre les deux parties, l’absence de l’employé à son travail pourrait alors être considérée comme une “absence injustifiée” et donc une perte de rémunération. “Il y a très peu de litige par rapport à cela. En général, les deux parties se mettent d’accord parce que la situation est extrême. C’est souvent une question de bon sens. En tout cas, je crois n’avoir jamais vu cette situation au tribunal du travail”, rassure Nathalie Florent.

La question se pose également quand la catastrophe ou la perturbation survient avant le début des vacances. Peut-on demander à son employeur de les annuler ou reporter ? Encore une fois, c’est au travailleur et à son patron de s’adapter et de trouver le meilleur compromis.

guillement La règle c'est : la première cause de la suspension du contrat de travail prime.

Du changement pour le cas des maladies

Parmi les perturbations pré ou post-vacances, il peut également arriver que le travailleur tombe malade. Dans ce cas, un report ou une annulation des jours de congé peuvent être demandés. Mais pas dans tous les cas. “Si un employé tombe malade le vendredi et qu’il part en vacances le lundi qui suit, alors il peut réclamer un report. Mais si le travailleur tombe malade pendant ses vacances, alors il n’y a pas lieu de le lui octroyer, puisque son contrat de travail est déjà suspendu pour cause de vacances annuelles. La règle c’est : la première cause de la suspension du contrat de travail prime.”

Si cette modalité est en place à ce jour, cela ne sera plus le cas à partir de 2024. En effet, le gouvernement belge s’est aligné sur le droit européen et à partir de l’année prochaine, les travailleurs pourront prendre leurs vacances plus tard s’ils tombent malades durant celles-ci. Pour cela, il faudra malgré tout faire une demande officielle, fournir un certificat et indiquer son lieu de résidence durant la période de maladie. Cette dernière requête est demandée en cas de contrôle d'un médecin du travail. Si la maladie est bel et bien confirmée, l’employeur sera donc obligé d’accepter le report des jours de congé.