"Lorsque votre nouveau collègue moins expérimenté gagne déjà plus que vous, cela crée inévitablement des tensions"

Ainsi, les nouveaux employés gagnent presque autant que les anciens souvent davantage expérimentés. “Lorsque votre nouveau collègue avec moins d’expérience professionnelle gagne déjà autant que vous, cela provoque beaucoup de regards circonspects sur le lieu de travail…”, prévient Özlem Simsek, directrice générale chez Robert Walters. Quand les professionnels plus expérimentés le découvrent, ils se sentent rapidement sous-estimés ou ont le sentiment que l’employeur a trahi leur confiance. L’atmosphère de travail peut en souffrir énormément, et dans le pire des cas, cela peut même pousser les employés les plus anciens à démissionner.”

D’après Robert Walters, ce phénomène se produit surtout dans les organisations ayant des barèmes de salaires fixes.

Potentiel de croissance

Pourquoi les employeurs agissent-ils ainsi ? Ils pensent tout simplement que les employés ne parlent pas d’argent entre eux. De plus, de nombreuses organisations recrutent du personnel pour son potentiel de croissance. Par exemple, un employé embauché en tant que contrôleur de gestion est payé pour ce poste dès le départ, même s’ils n’a pas encore toutes les compétences pour remplir pleinement cette fonction. Il est censé évoluer.

En outre, il existe des solutions pour pallier au ressentiment des employés historiques. “Les employeurs peuvent par exemple évaluer à l’avance quels employés risquent de se sentir insatisfaits à cause du salaire de leurs nouveaux collègues en ayant au préalable une conversation ouverte et honnête avec eux. De cette façon, ils peuvent récompenser les employés les plus anciens d’une manière différente en offrant d’autres avantages sociaux ou des primes”, partage Özlem Simsek.

”Dernier arrivé, premier parti”

Concernant les nouveaux embauchés, il ne faut pas perdre de vue, d’après Robert Walters, que les entreprises qui offrent aujourd’hui des salaires mirobolants sont aussi celles qui devront se séparer de leurs salariés bien payés lorsque l’économie se redressera. C’est ce qu’on appelle le phénomène du “dernier arrivé, premier parti”.

”Pour finir, je dirais qu’il est souvent préférable de ne pas parler de votre salaire avec vos collègues, car cela conduit souvent à des animosités non nécessaires sur le lieu de travail”, conclut Özlem Simsek.