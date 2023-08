Un employé belge sur trois est touché par le stress malsain : la relation avec la hiérarchie dans le viseur

En outre, 53% des personnes interrogées indiquent ressentir occasionnellement un stress accru au travail, et seulement 16% des travailleurs ne se sentent jamais ou rarement stressés par leur emploi. "S'il n'est pas pris en compte, un stress malsain au travail peut entraîner une rotation plus élevée du personnel, une augmentation des burnouts, de l'absentéisme et une baisse de la productivité, décrypte Evi Melkenbeke, HR & payroll manager chez Walters People. Le niveau de stress au travail étant problématique pour près d'un tiers des employés, il est clair que ce problème doit être abordé de manière proactive."

La relation avec le supérieur peut être problématique

Les principaux déclencheurs d'un stress malsain lié au travail sont sans surprise la charge et le type de tâches, pour 71% des professionnels. Par ailleurs, 16 % des actifs considèrent la relation avec leur supérieur comme un facteur de stress, 10% évoquent le rôle des collègues et de la culture professionnelle, tandis que 3% sont préoccupés par la sécurité de l'emploi.

"Les managers jouent un rôle crucial dans la régulation de la pression au travail, la création d'un environnement de travail favorable et la prise en compte des préoccupations des membres de leur équipe, explique Evi Melkenbeke. En outre, 35 % des professionnels interrogés estiment que les RH et les cadres devraient partager cette responsabilité. Une petite minorité des actifs (6%) déclarent que la gestion du stress lié au travail est une tâche qui incombe à l'individu lui-même et aux membres de l'équipe." Au total, 59% des employés pensent que c'est au manager de résoudre le problème du stress malsain sur le lieu de travail.

Le rôle de l'employeur

"Les employeurs doivent trouver un équilibre entre ne pas dépenser trop et ne pas mettre la pression sur les responsables hiérarchiques, tout en étant proactifs et à l'écoute des besoins de leurs employés, conclut Evi Melkenbeke. Des interventions simples, comme s'assurer que la charge de travail est gérable, fixer des délais réalistes et veiller à ce que les employés aient accès à un soutien, à des espaces protégés et à des ressources pertinentes, peuvent toutes contribuer à atténuer le stress au quotidien", conclut Evi.

Il ressort que 23% des salariés estiment que leur employeur est très proactif pour les aider à gérer le stress, 50% pensent que leur soutien est limité et 27% estiment que leur employeur n'en fait pas assez pour lutter contre le stress sur le lieu de travail.