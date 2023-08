La question de savoir combien nous gagnons par mois est malheureusement encore taboue pour bon nombre d'employés sur leur lieu de travail. Peu d'entre eux osent ou veulent avouer honnêtement à leurs collègues à quoi ressemble réellement leur package salarial.

Et pourtant, il peut être judicieux d'investiguer, surtout lorsque le contenu du poste et l'ancienneté sont à peu près les mêmes.

Parmi les personnes étant au courant de leurs salaires respectifs, la majorité est toujours satisfaite de la répartition des salaires au sein de l'entreprise. Voilà du moins ce que révèlent les chiffres d'une enquête internationale réalisée par la société de services RH SD Worx.

Les chiffres honnêtes

45% des travailleurs interrogés estiment que leur rémunération est tout à fait correcte par rapport à celle de leurs collègues. La Belgique obtient le meilleur score à cet égard. En revanche, les salariés français (29%) et suédois (28%) sont sceptiques quant à la répartition des salaires sur leurs lieux de travail.

22% des personnes interrogées ne sont toujours pas totalement convaincues de la répartition salariale apparemment équitable au sein de l'entreprise. Cela est principalement dû au manque de transparence des salaires sur le lieu de travail, chacun estimant ou devinant combien l'autre pourrait gagner.

La bonne nouvelle est qu'une directive européenne entrera en vigueur d'ici 2026. Celle-ci obligera les entreprises à divulguer une série d'informations sur les salaires. En d'autres termes, les personnes travaillant déjà dans une entreprise ou qui y font leurs premiers pas sauront immédiatement qui gagne combien pour quel poste.

Pour information : pour porter un jugement de valeur, la répartition interne des salaires ("équité interne") a été déterminée sur base du ratio interne de toutes les fonctions et des compétences et responsabilités associées.

Les Belges sont peu méfiants

41% des travailleurs interrogés considèrent que le package salarial qu'ils reçoivent est conforme au marché par rapport à des travailleurs effectuant un travail similaire dans d'autres entreprises ou organisations.

Content de ce que vous gagnez ?

Une fois de plus, la Belgique occupe la première place en termes de confiance. Elle partage cette position avec la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche et l'Irlande.

Par ailleurs, les pays les plus méfiants en termes de répartition des salaires sont la France, la Finlande, le Royaume-Uni et la Suède - tous autour de 45% - et la Croatie - 52%).

Source : Jobat.be