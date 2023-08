À quelle vitesse changez-vous d'emploi ?

Travailleurs plus âgés

Le fait que les jeunes aient la bougeotte n'est guère surprenant. Bien que ceux-ci cherchent encore leur voie sur le marché de l’emploi, ils quittent souvent leur employeur plus tôt que prévu. Plus de la moitié (53,2%) des moins de 25 ans qui font leurs adieux à leur entreprise le font dans l'année.

Les chiffres sont également élevés chez les travailleurs plus âgés. Le fait qu’un quart (23,5%) des employés de plus de 55 ans partent dans l'année et plus de la moitié (53%) dans les cinq ans est un élément que les entreprises feraient bien de prendre en compte.

En effet, une telle rotation du personnel est source de défis. "Si nous partons du principe qu'il faut jusqu'à neuf mois pour qu'une personne se forme dans l'entreprise et six à neuf mois de plus pour qu'elle atteigne sa vitesse de croisière, le recrutement d'une personne représente un investissement d'un an et demi", explique Jochen Bessemans, expert en développement des talents chez Acerta Consult, qui fait partie du groupe de RH Acerta et qui a mené l'étude en se basant sur les chiffres de 260.000 travailleurs sous contrat à durée indéterminée employés par plus de 40.000 employeurs.

Court terme vs long terme

L'état d'esprit de l'employeur et du demandeur d'emploi est également déterminant. Outre les entreprises qui embauchent pour pourvoir rapidement un poste vacant, il y a aussi des candidats qui souhaitent simplement décrocher un emploi rapidement. "Parce qu'ils ont par exemple besoin d'un revenu à court terme", poursuit Jochen Bessemans.

"Les entreprises qui embauchent en mettant l'accent sur le long terme attireront davantage de personnes dont le regard est également tourné vers le futur. Celles-ci seront donc plus intéressées par les possibilités de formation et auront l’envie d'apprendre. Comme le dit si bien l’expression, elles souhaitent tout simplement 'joindre l'utile à l'agréable'."

Source : Jobat.be