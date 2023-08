Reprendre en douceur

Astuce numéro un : reprendre en douceur. Les vacances ont pour objectif d’aérer l’esprit et de remettre le corps en forme. Il est donc important de ne pas tout gâcher avec une charge mentale excessive dès le premier jour de retour au travail. D’après le spécialiste du recrutement Walters People, l’idée est par exemple de commencer par des tâches simples, petit à petit, en vue de retrouver le flux de travail habituel. Les actions lourdes et complexes arriveront bien assez tôt. Se sentir utile mais pas immédiatement débordé permet de retrouver progressivement de la motivation.

Parmi les actions simples de la reprise, on pourra par exemple trier ses emails ou bien ranger et aménager son bureau pour repartir du bon pied et se sentir de nouveau bien dans son espace de travail. Une plante, un souvenir ou des photos de vacances peuvent aider à adoucir la transition.

Ensuite, il est toujours agréable de renouer avec ses collègues. Partager des expériences de vacances mais aussi se mettre à jour sur les nouvelles de l’entreprise sont des réflexes qui permettent de détendre l’atmosphère et de se sentir de nouveau impliqué dans son travail individuel et en équipe.

Autre astuce pour renouer avec la motivation, se lancer dans de nouveaux projets professionnels. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre responsable sur de nouvelles tâches auxquelles vous pourriez participer ou de nouvelles opportunités à saisir. Rien de tel pour créer de l’enthousiasme.

Les vacances sont terminées, mais pas l’été

Par ailleurs, les vacances scolaires touchent à leur fin mais l’été n’est pas encore terminé. Maintenir un équilibre sain entre travail et vie privée est fondamental. Walters People conseille donc de continuer à organiser des moments en famille et entre amis, après le travail pendant la semaine ou le week-end. Prendre un verre en terrasse, aller nager avec ses enfants, passer une journée à la plage… Toutes ces activités sont encore possibles. Si les vacances sont terminées, l’été ne prendra fin que le 23 septembre.

Enfin, dernier point mais pas des moindres : faire l’effort de conserver un état d’esprit positif. Il est salvateur de se focaliser sur les aspects positifs de son travail, comme de compétences à acquérir ou le lancement de nouveaux projets. Faire du sport ou tout simplement sortir prendre l’air pendant sa pause déjeuner sont des moyens de libérer des endorphines, également appelées “hormones du bonheur”. Tout aborder sous un angle positif, c’est peut-être ça, la clef de la réussite.