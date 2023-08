Y a-t-il une température maximum pour ne pas devoir travailler ? Le point sur les obligations de l’employeur

À lire aussi

L’indice WBGT comme indicateur

Sur le lieu de travail, la température observée sur le thermomètre n’est pas le seul baromètre à prendre en compte. D’autres facteurs influencent la pénibilité du travail lié à la chaleur : l’humidité, si l’employé travaille en extérieur et donc est plus sensible au contact du soleil ou encore la vitesse du vent.

Mais dans le cas d’un emploi essentiellement à l’intérieur, un thermomètre “globe humide” (ou WBGT en anglais) est utilisé. Pourquoi ? Parce que l’air humide rend la chaleur plus difficile à supporter.

Les valeurs sont donc différentes d’un thermomètre classique puisqu’elles prennent en compte l’humidité dans la pièce. Par exemple, s’il fait 30°C avec un taux d’humidité à 55 %, la valeur WBGT sera de 25,4. Mais si le taux monte à 80 %, le thermomètre “globe humide” indiquera 28,2. Pour calculer plus facilement, un tableau de conversion est disponible sur le site du SPF.

Une fois que la valeur WBGT est déterminée, il faut encore savoir quel est le seuil à ne pas dépasser. Pour cela, le SPF Emploi distingue quatre catégories de travail, réparties en fonction de l’intensité physique de celui-ci : le travail léger ou très léger (travail de bureau ou manuel assis), moyen (travail debout), lourd (travail debout avec déplacements et charges à porter) et très lourd (travail debout avec de nombreux déplacements et beaucoup de charges à porter). Voici donc le seuil à ne pas dépasser en fonction des catégories :

Travail léger ou très léger : 29

Travail moyen : 26

Travail lourd : 22

Travail très lourd : 18

Dans le cas où il est dépassé, des mesures de protection doivent être prises par l’employeur. Cela va de l’utilistation de stores ou autres dispositifs pour limiter le rayonnement du soleil à la distribution de boissons gratuites. Mais aussi des temps de repos, l’installation de ventilation artificielle ou encore une certaine souplesse sur l’habillement.

Si aucune mesure n’est prise, ou alors trop tardivement, l’employé peut alors saisir saisir le comité de prévention et de protection au travail (CPPT) ou faire appel au médecin du travail.

Peut-on arriver au stade de ne pas travailler ?

À cette question, la réponse est à la fois oui et non. Il faut en effet des températures particulièrement extrêmes et sur la durée pour qu’un employeur décide d’arrêter totalement le travail et mettre ses employeurs dans un régime de chômage temporaire. Dans le cas où la situation n’est plus tenable, c’est à l’Office National de l’Emploi que revient la décision. L’employé touchera alors des allocations directement de l’ONEM.