Voici le top 10 des meilleures villes où télétravailler pour prolonger ses vacances

La dernière étude réalisée par le spécialiste des espaces de travail IWG, en lien avec Spaces et Regus, montre que 88 % des travailleurs hybrides ont travaillé à distance en 2022. Et pas moins de 57 % d'entre eux ont prolongé leurs vacances en continuant leur activité professionnelle depuis l’étranger.

Barcelone au top du top

Mais quelle ville est la plus adéquate pour rester un peu plus longtemps que ses congés grâce au télétravail ? Afin de répondre à cette question, IWG a pris en compte neuf critères : climat, logement, débit internet, alimentation, culture, transport, score au Happy City Index 2023, disponibilité d'espaces de coworking, prix moyen d'une tasse de café... Rien n'a été laissé au hasard.

Toronto dispose d'une mention spéciale pour la qualité de vie, avec un très haut score au Happy City Index 2023. ©Copyright (c) 2021 Artem Zavarzin/Shutterstock. No use without permission.

Pas moins de 25 grandes villes ont ainsi été comparées et notées sur une échelle de 1 à 10. La première place revient à Barcelone, particulièrement bien lotie en termes de transport (9/10), de logement et de niveau de vie (calculé selon le prix moyen d'une tasse de café). C'est ensuite à Toronto que les travailleurs se sentiront le mieux, avec une mention spéciale pour la qualité de vie (très haut score dans le Happy City Index), la disponibilité d'espaces de coworking et le logement. La troisième marche du podium est occupée par Pékin, qui se démarque par la richesse de sa culture (10/10), ses transports et son logement. Par contre, tout comme à Barcelone, il existe peu d'espaces de coworking facilement accessibles.

Bruxelles manque le top 10

Dans la suite du top 10, on trouve Milan avec comme point fort le niveau de vie, New York qui arbore 10/10 tant pour sa culture que pour son score au Happy City Index 2023, Rio, Amsterdam, Paris, Jakarta et enfin Lisbonne.

Finalement, Bruxelles arrive en onzième position, juste derrière le top 10. La capitale belge se démarque surtout par l’hébergement démocratique (8,5/10), la mobilité abordable (8,5/10) et le prix moyen d'un déjeuner (7/10). L'offre de musées et de galeries est aussi un grand point fort. En revanche, Bruxelles n'est pas très bien notée en matière d'espaces de coworking disponibles, de débit internet et de climat. C'est d'ailleurs la ville la moins bien lotie du top 11 au regard de ce dernier critère...