Vous voulez changer de job ? Voici les bons plans pour vous former tout en étant rémunéré

Pour tous les Belges

En plus de la vingtaine de jours de vacances légaux, il existe également ce qu’on appelle le “congé-éducation payé”. Concrètement, cela signifie que tout employé bénéficie de jours de congés payés pour suivre une formation. Cela peut aller jusqu’à 22 jours par an.

Pour être éligible à ce droit, il faut être salarié à temps plein dans une entreprise privée basée en Belgique, mais les personnes travaillant à temps partiel peuvent aussi en bénéficier. Pour ce deuxième cas, plus particulier, il faudra cependant que la validation de la formation par commission paritaire. À noter que le contenu de la formation ne doit pas forcément être lié à son emploi actuel. “Cette option est très utilisée par nos candidats car elle leur permet de garder leur emploi (et donc leur salaire) pendant la formation. Certains utilisent les congés payés pour faire la formation à temps plein, d’autres la font à temps partiel à côté de leurs journées de travail”, constate Pascaline Dierckx, City Manager pour Le Wagon Bruxelles.

Mais ce n’est pas tout. L’asbl CEFORA donne également la possibilité d’un financement destiné aux employés faisant partie de la commission paritaire 200, afin de financer des formations externes. Ces subsides peuvent aller jusqu’à 3 200 euros par employé.

À Bruxelles

La Région bruxelloise fonctionne quant à elle sous forme de primes. La “prime formation”, destinée aux travailleurs dont le siège de l’entreprise est situé en Région de Bruxelles-Capitale, permet de couvrir de 40 à 70 % des frais de formations. Cette prime ne peut cependant être utilisée que pour les salariés travaillant parmi certains secteurs : informatique et communication, construction agriculture, industries manufacturières, commerce de gros et de détail, transports, activités spécialisées et administratives, entre autres.

Pour pouvoir bénéficier de cette prime, il faut que l’employé fasse la demande auprès de la Région au moins un mois avant le début de la formation.

En Flandre

Pour les PME situés en Région flamande, il existe un porte-monnaie électronique (KMO-Portefeuille) permettant aux employés de suivre des formations. Cette mesure accorde aux petites et moyennes entreprises une aide financière entre 20 et 30 % de l’achat de services qui améliorent la qualité de l’entreprise. Parmi ces services se trouvent les formations. Toutes les PME et les personnes exerçant une profession libérale peuvent en bénéficier, et le montant tourne en général autour de 7 500 euros par PME.