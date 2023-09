Voiture de société : 1 employé sur 5 préfère une augmentation salariale liée à une promotion

En pleine guerre des talents, les employeurs belges multiplient tant bien que mal les initiatives pour aider les salariés à se développer… et à rester motivés. La plus efficace de toutes est sans surprise la promotion : nommer son travailleur à un autre poste, avec de plus grandes responsabilités en le payant mieux, est le meilleur moyen de garder un talent. Toutefois, il est de plus en plus courant qu’une promotion ne soit pas accompagnée d’une augmentation salariale.

45 % des employeurs proposent la voiture de société si une augmentation salariale n'est pas possible

La voiture figure dans le haut de la liste des avantages qui peuvent combler ce manque. 45 % des employeurs ont d’ailleurs déclaré qu’ils proposeraient la voiture de société si une augmentation salariale n’était pas possible.

Désintérêt pour la voiture de société

Mais dans un cas sur cinq, ça ne prend pas. Soit l’employé préfère voir son salaire augmenté, soit il n’est tout simplement pas intéressé. Sur ce dernier point, Robert Half constate un lien avec l’âge du travailleur. En effet, 14 % des personnes interrogées âgées de 18 à 34 ans la refuseraient, 18 % pour les 35-54 ans et 29 % des employés de plus de 55 ans.

"C’est un résultat assez surprenant car la voiture de société, ou son budget équivalent, est l’un des plus grands avantages qui attirent les candidats lorsqu’ils postulent, s’étonne Joël Poilvache, Regional Managing Director chez Robert Half. Il existe plusieurs raisons qui expliqueraient la corrélation entre ce refus et l’âge. On peut citer le fait que certains employés plus âgés possèdent déjà une voiture pour des raisons familiales ou, étant donné qu’ils approchent de la pension, souhaitent avoir un salaire plus élevé. Enfin, indépendamment de l’âge, il faut tenir compte de l’augmentation du télétravail qui limite les déplacements ou de la préférence des employés pour un budget mobilité."

Les experts de Robert Half estiment également que les employés accordent une plus grande importance à leur empreinte écologique. Ils sont donc plus enclins à opter pour une alternative plus respectueuse de l’environnement, comme les transports en commun ou le (leasing) vélo, surtout s’ils résident dans de grandes villes.