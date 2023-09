Perte de temps au travail : il y a pire que les réunions...

D'après une étude conduite par iVOX auprès de 1 000 employés belges francophones pour le compte du spécialiste de la gestion du temps et du personnel Protime, les interruptions diverses interviennent plus de 10 fois par jour pour pas moins de 12,1 % des répondants ! Cela représente une perte de temps d'environ une heure par jour.

Les problèmes IT devant la "réunionite"

Contre toute attente, l'interruption la plus chronophage sont les problèmes d'Information Technology ou IT (12,9 %), qui passent même devant le fameux fléau de la "réunionite" (12,7 %). À noter que les hommes (14 %) sont plus nombreux que les femmes (11,4 %) à considérer les réunions comme particulièrement chronophages.

Ensuite on trouve les appels téléphoniques (10,7 %), les formalités administratives (9,5 %), les problèmes de logiciels (9,1%) et les interruptions par des collègues (7,7 %). Selon l'étude, les employés belges francophones sont interpellés par des collègues 5 fois par jour en moyenne. Par exemple, lorsque l'un d'eux vient à votre bureau pour vous demander de jeter un "rapide coup d'œil" à quelque chose alors que vous aviez atteint le bon niveau de concentration. En moyenne, il faut 5 minutes pour retrouver le fil de ses pensées et le rythme de travail, ce qui amène à une perte de temps quotidienne d'environ une demi-heure.

Dans le reste des événements qui occasionnent du retard, ressortent les tâches pour lesquelles trop de personnes sont responsables (7,1 %), les emails (6,6 %), l'attente que des collègues aient terminé leur travail (5,9 %) ou enfin les applications (WhatsApp, Skype, Teams…) à 4,2 %.

Regagner en efficacité

Mais alors, comment regagner en efficacité ?

"Une bonne organisation avec nos collègues peut nous aider à mieux gérer notre temps, analyse Sophie Henrion, porte-parole de Protime. Pour près de 8 % des employés, les demandes et questions de collègues constituent la principale cause de perte de temps au bureau. Et cela, alors que de nombreuses questions pourraient être provisoirement mises entre parenthèses sans prêter à conséquence. Il faut peut-être alors convenir avec vos collègues de fixer des moments 'dédiés' pendant lesquels vous êtes disponible pour les aider. Ou prévoir des périodes pendant lesquelles vous pourrez vous plonger dans votre travail sans être interrompu."