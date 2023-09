Le doctorat, un atout pour trouver un emploi?

Adoc fait le pont entre les doctorants (ou PhD, pour Doctor of Philosophy plus utilisé dans les pays anglo-saxons) et le monde des entreprises pour faciliter la transition entre l’académique et l’économique.

Car contrairement à ce que l'on pourrait penser, tous les doctorants ne deviennent pas professeurs ou chercheurs à l'université. "Au final, en comptant les doctorats et post-doctorats (50 % des doctorants continuent avec un ou plusieurs post-doctorats), seuls 30 % des docteurs restent dans le monde universitaire en Belgique. Cependant, plus de la moitié de ceux qui quittent le milieu académique aurait rêvé d'y faire carrière. Mais devenir professeur est un tel parcours du combattant (il faut plusieurs post-doctorats, avoir une expérience à l'étranger, publier…) que beaucoup abandonnent", remarque Laurence Theunis.

On trouve ainsi des doctorants dans de nombreux secteurs et des fonctions très variées : enseignement, R&D, métiers de support (gestion de projet, recherche de partenariats…), conseil et consultance - "les Big Four aiment bien avoir des PhD" -, start-up - "ils ont la culture de l'innovation" -, informatique - "ils sont recherchés en intelligence artificielle" -, commerce, marketing, production…

Titulaires de doctorat par activité économique ©IPM Graphics

Nombre de doctorat par discipline ©IPM Graphics

Encore des a priori

"De manière globale, la situation des doctorants sur le marché de l'emploi n'a jamais été aussi bonne. Cela s'explique non seulement parce qu'ils sont de plus en plus nombreux et donc mieux connus des recruteurs mais aussi parce qu'ils se préparent un peu mieux au marché de l'emploi. Les universités font vraiment des efforts sur ce point." Mais il y a encore beaucoup d'a priori des employeurs. Certains les voient comme des personnes isolées dans un labo, incapables de collaborer, peu opérationnelles… C'est pourquoi Adoc Talent Management aide les entreprises à regarder au-delà du CV et conseille les doctorants dans leur recherche d'emploi ainsi que les étudiants qui souhaiteraient se lancer dans cette voie.

"Le problème n'est pas de trouver un travail - leur taux de chômage est très faible à 3,8 % - mais plutôt de mieux comprendre le marché de l'emploi et ce qu'ils peuvent lui apporter", poursuit l'experte qui constate par ailleurs que certaines entreprises sont demandeuses de ce type de profils.

Car les doctorants ont de nombreux atouts à valoriser auprès des employeurs. Leur parcours est tel qu'ils ont dû se questionner sur des problématiques originales, qu'ils ont développé une méthodologie pour répondre à des questions, qu'ils ont un esprit analytique et critique, qu'ils ont dû faire une conclusion à leur thèse… "Tout ceci leur a permis de développer, en plus d'une expertise dans un domaine, de nouvelles compétences, et ce, quel que soit leur domaine d'études : analyse, critique, communication, prestation orale, développement d'un réseau, travail en autonomie, capacité à trouver des partenariats… Il s'agit de compétences sociales et comportementales qui sont très utiles dans les organisations, assure Laurence Theunis, pour qui faire un doctorat est une expérience très enrichissante. J'ai eu l'occasion de partir étudier les fourmis en Argentine. Je n'aurais jamais eu cette opportunité sans faire un doctorat."

Dynamique d’équipe

Les docteurs ont des défauts aussi… "Des études réalisées auprès des employeurs montrent qu'on leur reproche parfois un manque de connaissance des réalités économiques et de ne pas être assez orientés business. Des employeurs ont aussi l'impression qu'ils n'ont pas expérimenté le travail d'équipe. Mais cette vision peut être tronquée car si certains travaillent seuls, d'autres vivent durant leur doctorat une vraie dynamique d'équipe même si chacun reste maître de son projet."

Coûtent-ils plus cher ? "Pas nécessairement. Cela va dépendre de la politique de l'entreprise et de la capacité de négociation du docteur. À lui de valoriser ses années de recherche auprès de l'employeur. Mais ce qu'on observe, c'est une évolution de carrière plus importante que pour un collaborateur avec un master, par exemple", indique Laurence Theunis.

La perception que le monde économique a des docteurs varie aussi selon les pays. "En Belgique, il n'y a pas de honte à être PhD. Le mentionner sur son CV n'est pas faire preuve d'arrogance mais juste donner une information sur ses capacités. En France, cela peut parfois être un frein. Les Français préfèrent souvent les grandes écoles aux universités. En Allemagne, par contre, il y a une grande fierté à être docteur. C'est même indiqué sur la carte d'identité."