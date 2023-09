Indépendants : quand devez-vous passer en statut société ?

Des avantages donc, mais aussi des inconvénients. Puisqu’il ne faut pas fournir de capital de départ, cela signifie aussi que l’indépendant supporte les risques financiers. En cas de problème, le patrimoine privé peut être saisi. Le taux d’imposition est également plus élevé, avec des taux qui varient entre 25 et 50 % sur les revenus, selon le montant.

Quand passer en société devient avantageux ?

Une fois son activité bien installée et des revenus de plus en plus élevés, la question se pose d’un éventuel passage en société. Il en existe plusieurs formes, avec chacune ses spécificités, mais la plus courante est celle dite à “responsabilité limitée” (SRL).

Concrètement, une des différences majeures lors du lancement en tant qu’indépendant en société tient dans le fait que celle-ci devient une entité à part entière, avec tout ce que cela implique. La société a une identité propre, avec un nom, une adresse. Puisqu’il s’agit d’une entité séparée, cela signifie notamment qu’elle a son propre patrimoine. Ce point est particulièrement important étant donné que l’argent investi dans la société est le seul montant soumis à un risque. Le patrimoine privé est donc en sécurité, contrairement à un indépendant en personne physique.

Passer en société, cela signifie aussi payer moins d’impôts. Mais cela dépend notamment du revenu de l’indépendant. En général, il est conseillé de passer en SRL si les bénéfices imposables atteignent entre 80 000 et 100 000 euros par an. À noter qu’il n’existe aucune directive ou règle établie.

Prenons le cas d’un indépendant qui obtient un bénéfice de 100 000 euros. Celui-ci contribuerait à l’IPP et aux caisses d’assurance sociale à hauteur d’environ 55 000 euros. S’il s’agit d’une société, avec un salaire annuel de 45 000 euros taxé à l’impôt des personnes physiques, cette imposition globale peut tomber à environ 40 000 euros en société.

L’avantage est conséquent dans ce cas parce que la société est taxée à 25 % au maximum. “En outre, vous payez également un impôt sur le revenu des personnes physiques sur les bénéfices que vous versez sur votre compte privé, mais ce taux est nettement inférieur à celui dont l’indépendant(e) en personne physique doit s’acquitter. Une société permet donc de payer moins d’impôts”, indique l’entreprise bruxelloise Accountable.

Des frais et des démarches

Malgré les avantages, se lancer avec un statut de société implique indéniablement des inconvénients. À commencer par les démarches administratives, beaucoup plus pesantes que le statut de personne physique. Les investissements sont plus importants, il y a plus de stocks à gérer (selon le secteur d’activité), mais aussi des achats mêlant vie privée-vie professionnelle à prendre en compte (comme une voiture de société par exemple). Il est donc nécessaire d’avoir une vue claire et sur le long terme de l’entreprise en établissant un plan financier.

La complexité de ses démarches nécessite également de l’aide extérieure. Les frais de fonctionnement d’une société sont complexes, et il est nécessaire de déléguer à un expert-comptable. D’autres frais sont à prendre en compte, comme l’obtention obligatoire d’un acte constitutif chez le notaire lors du lancement, qui peut monter jusqu’à 1 500 euros, mais aussi l’inscription à la Banque-Carrefour des entreprises.

Il faut donc être prudent et avoir une certaine assurance de la pérennité de la vie de la société, notamment grâce à un capital de base déjà constitué dès le lancement.