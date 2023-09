Congé de naissance : à quoi avez-vous le droit en tant qu’indépendant ?

Compliqué de laisser son entreprise trop longtemps

Pour un congé maternité, une femme qui a le statut d’indépendante a le droit au total à 12 semaines de congé indemnisées, dont 3 semaines obligatoires (une semaine avant l’accouchement et deux semaines après) et 9 facultatives. “C’est un peu moins que dans le cas d’une salariée qui elle a droit à 15 semaines de congés payés, précise Olivier Maüen, porte-parole du Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI). Mais la principale différence, c’est que l’indépendante ne prendra en général que 6 ou 7 semaines, puisqu’il est souvent compliqué en tant que cheffe de sa propre entreprise de laisser son activité pendant trois mois complets.”

D’après le SNI, une mère de profession indépendante avec un salaire “médian” et qui prend ses 12 semaines sera indemnisée à hauteur d’environ 9 500 euros. En comparaison, une employée au salaire également “médian” et qui prend ses 15 semaines sera indemnisée à hauteur d’environ 10 000 euros. Selon, les statistiques de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI), en moyenne, en 2021, une indépendante a reçu 5 000 euros pour son congé maternité, puisque comme cité précédemment, la majorité des femmes ne jouit pas de l’intégralité de ses 12 semaines.

Les pères indépendants et salariés à la même enseigne

Du côté du père ou autre catégorie de co-parent, depuis le 1er janvier de cette année, le congé de naissance est rallongé à 20 jours entiers, ou 40 demi-jours. La mesure vaut tant pour les travailleurs du secteur privé, que les indépendants et les fonctionnaires contractuels. “Une fois de plus, on constate que les papas de profession indépendante ne prennent pas systématiquement leurs 20 jours pour continuer à faire tourner leur entreprise”, souligne Olivier Maüen.

En outre, pour certains partis et organismes, ces 20 jours ne sont pas encore suffisants. Ainsi en avril dernier, le PS, le PTB et la Ligue des Familles plaidaient pour un congé paternité équivalent à celui du congé maternité. L’Institut pour l’Égalité des Hommes et des Femmes prônait quant à lui un congé paternité obligatoire, tandis que la Mutualité Chrétienne proposait de créer un congé maternité et paternité d’un an à se répartir sans condition entre les deux parents. Sur le modèle d'autres pays, comme la Suède notamment.

De belles idées sur la table, mais qui vont devoir faire face aux contraintes budgétaires, sachant que le congé de paternité vient déjà de passer de 10 à 20 jours ce début janvier.