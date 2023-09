"La santé mentale des Belges est mauvaise" : une start-up bruxelloise va recruter des coachs de vie et se lancer en France

En ce moment, la jeune pousse de six collaborateurs, qui affiche environ 300 000 euros de revenu annuel récurrent, procède à une levée de fonds de 500 000 euros sur la plateforme lita.co. Ce sera le deuxième tour de table après 600 000 euros récoltés en 2021 auprès de business angels et de finance.brussels.

”La santé mentale des Belges est mauvaise, met en avant Alexandre Vandermeersch, cofondateur et CEO d’Evoluno. Le nombre de burn out a augmenté de 66 % en quatre ans dans notre pays, et 500 000 personnes sont en congé maladie longue durée – davantage que le chômage – dont 40 % pour une raison liée à la santé mentale.”

Accès à de véritables psys

À ce jour, Evoluno a réussi à convaincre 25 clients de l’importance de surveiller la santé mentale de leurs employés, dont la marque de luxe Hermès (Benelux et Pays-Bas), l’opérateur Voo ou le gouvernement fédéral pour ses fonctionnaires.

La jeune pousse vise principalement les entreprises de plus de 50 employés avec sa solution qui contient un premier outil de self care, pour permettre aux employés d’autoévaluer leur état mais aussi d’apprendre à gérer le stress, la colère, leur humeur et de développer des compétences positives comme la gratitude, mieux dormir, savoir déconnecter… Le deuxième outil en ligne permet à ceux dont l’autoévaluation le suggère ou qui le souhaitent, d’interagir avec un véritable psychologue en visio ou en présentiel. Enfin, le troisième outil utilise les données du premier, recueillies anonymement et rassemblées dans un dashboard, pour permettre au management de déceler les problèmes structurels (manager toxique…) et d’agir en conséquence.

Rentable d’ici un an

”Les 500 000 euros que nous allons lever d’ici fin novembre vont nous permettre de continuer à développer la suite logicielle, partage Alexandre Vandermeersch. "Il y aura de nouvelles options comme les interactions avec des 'coachs de vie' ou la distribution d’objets comme l’Oura Ring (anneau connecté pour surveiller la qualité du sommeil, NdlR). Nous espérons atteindre notre taille critique et notre seuil de rentabilité d’ici un an", précise-t-il encore.

Evoluno veut aussi se lancer en France. “Il y a là-bas de gros concurrents comme Teale qui vient de lever 10 millions d’euros ou moka.care qui a levé 15 millions. Mais le potentiel est énorme : il y a environ 26 000 salariés dans l’Hexagone, contre 4 millions en Belgique. Même s’il y a plusieurs acteurs, il y a de la place pour nous en France”, conclut le CEO d’Evoluno.