Parler de ses défauts en entretien : "Si l'on se présente pour un poste de comptable, il faut éviter de dire qu'on n'est pas analytique..."

Car si évoquer ses faiblesses peut mettre mal à l'aise, c'est aussi l'occasion pour le candidat de montrer comment il peut relever les défis et saisir des opportunités de croissance. Il pourrait dire, par exemple : "Je ne suis pas toujours aussi résistant au stress mais j'ai déjà fait beaucoup de progrès dans ce domaine." Ou encore : "J'aimerais renforcer mes compétences en matière de présentation." Il peut également indiquer qu'il prévoit de suivre une formation complémentaire ou qu'il consacre quelques minutes chaque jour à pratiquer une compétence particulière

Y réfléchir avant

"Il est essentiel d'y réfléchir avant l'entretien et de bien se préparer", insiste Thomas Vieuxjean. "Que ce soit pour mentionner une qualité ou un défaut, il est utile en outre d'évoquer des situations précises. Par exemple, le candidat peut dire : 'dans mon ancienne société, il s'est passé cela et j'ai réagi comme cela.' Il met ainsi une qualité en avant. Ou cela peut être un défaut et il précise alors qu'il s'est amélioré depuis. Face à un tel candidat, je me dis qu'il a pris conscience de ses points positifs et négatifs et qu'il fait preuve ainsi d'une belle maturité."

Mais que dire ou ne pas dire ? Tout dépend de la fonction. Un défaut pour un poste peut être une qualité pour un autre. "Si l'on se présente pour un poste de comptable, il faut éviter de dire qu'on n'est pas analytique ou mal organisé. Mais ne pas être créatif n'est pas un souci. Pour un job dans la pub, par contre, ne pas être créatif est nettement plus embêtant", poursuit l'expert. "Il faut toujours avoir un ou deux points faibles en tête qui ne peuvent pas porter préjudice. Dire qu'on n'est pas organisé alors que dans la job description on demande quelqu'un d'organisé n'est pas utile, même si on explique qu'on va s'améliorer. Il faut être honnête mais il faut aussi pouvoir se vendre…"

Éviter les clichés

Éviter les clichés est aussi conseillé. "Quand un candidat me dit, en évoquant ses défauts, 'je suis perfectionniste', je me dis : encore un !. Idem quand il me précise qu'il est 'tout à son travail' ou qu'il 'en fait parfois trop'. Quand on est face à une société avec une culture très 'Wall Street', ce point peut être mentionné peut-être mais cette situation n'est pas si courante que cela chez nous."

Il faut aussi rester cohérent. "Dire qu'on est ponctuel alors qu'on est arrivé en retard, se présenter comme analytique quand on a fait plein de fautes d'orthographe dans son CV ou se vanter d'être résistant au stress tandis qu'on a la voix qui tremble et qu'on transpire lors de l'entretien, ce n'est pas crédible", ajoute Thomas Vieuxjean.

Certains candidats disent des choses qui ne sont pas toujours nécessaires. Par exemple, ils attirent l’attention sur le fait qu’ils n’ont pas obtenu de diplôme, même si cela ne leur a pas été demandé. Le fait d’avoir été invité à un entretien d’embauche signifie souvent que cela n’aura pas la même importance pour l’employeur. L’interlocuteur n’y avait probablement pas pensé mais en abordant le sujet lui-même, le candidat risque involontairement de se mettre en mauvaise posture.

En présentiel

Le non-verbal est aussi important lors de l'entretien. "Surtout en présentiel. Moins lors des entretiens par vidéo qui se sont développés depuis la crise sanitaire", constate le spécialiste. "Pour ma part, je conseille toujours aux candidats de se déplacer pour l'entretien. Sauf si c'est impossible d'un point de vue pratique ou qu'il est spécialement stressé en face-à-face. En présentiel, le feeling va mieux passer et le candidat sera plus facile à lire. Or, un candidat qu'on ne parvient pas à lire, on s'en souviendra moins. Il risque de ne pas être retenu dans les premiers sur la liste pour un poste. C'est important pour un candidat de faire en sorte que le recruteur se souvienne de lui."